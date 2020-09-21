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Doğu Akdeniz Doğa Koleji öğrencilerinden büyük başarı

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Nağme Bilgehan ve Eran Emirzadeoğlu Imperıal College London'da öğrenim görmeye hak kazandı

Doğu Akdeniz Doğa Koleji öğrencilerinden büyük başarı
Doğu Akdeniz Doğa Koleji kaliteli eğitimi, öğrencilerini bilime, sanata, kültüre yön verme adına yapmış olduğu hizmetleriyle öğrencilerini başarıya ulaştırıyor.
Doğu Akdeniz Doğa Koleji'nden bu yıl mezun olan Nağme Bilgehan ve Eran Emirzadeoğlu Imperial College London'da öğrenim görmeye hak kazandı.
Hacettepe Tıp Fakültesi'nden de Kabul Alan, Imperial College London Tıp Fakültesi'nde  öğrenim görmeyi tercih eden Nağme Bilgehan ve Imperial College London Kimya Mühendisliği'ni tercih eden Eran Emirzadeoğlu Doğu Akdeniz Doğa Koleji 'ni Dünya'da temsil edecekler. (MHA)
 
 
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