banner762
banner815
Bekirpaşa Lisesi’nde ‘Meslek Keşfi’ etkinliği yapıldı
Bekirpaşa Lisesi’nde ‘Meslek Keşfi’ etkinliği yapıldı
14 0
Gençler Birliği deplasmanda galip
Gençler Birliği deplasmanda galip
12 0
 
Faturalara yüzde 30 indirim geldi
Faturalara yüzde 30 indirim geldi
57 0
ÜNİLİG’de şampiyon RDÜ
ÜNİLİG’de şampiyon RDÜ
18 0
Leventspor kızları finale yürüyor
Leventspor kızları finale yürüyor
18 0
Araştırmacılar en iyi diyeti açıkladı
Araştırmacılar en iyi diyeti açıkladı
40 0
Yeşil Erik mi yoksa gram altın mı alıyoruz?
Yeşil Erik mi yoksa gram altın mı alıyoruz?
108 0
banner797
banner794

Bekirpaşa Lisesi’nde ‘Meslek Keşfi’ etkinliği yapıldı

banner476

banner825
Bekirpaşa Lisesi’nde ‘Meslek Keşfi’ etkinliği yapıldı

İskele’nin en köklü ve güzideokullarından Bekirpaşa Lisesi’nde düzenlenen Kariyer Günleri haftasındaönceki gün,öğrencilerin meslek seçiminin yanı sıra alan seçiminde de önemli bir rol oynadığı ‘Meslek Keşfi’ etkinliği yapıldı.
Öğrencilerin kariyer planlarını yaparken doğru yönlendirilmesi, gelecekleriyle ilgili kararlarındaki belirsizliklerin ortadan kaldırılması adına gerçekleşen ‘Meslek Keşfi’ etkinliği İskele Kapalı Spor Salonu’nda yer aldı.
Alanlarında uzman kişiler ile birlikte Bekirpaşa Lisesi mezunu olup halen üniversite eğitimine devam eden eski öğrencilerin de katılımı ile yapılan etkinlikte,öğrenciler mesleklerin avantajlarını ve dezavantajlarını öğrenme fırsatı yakaladı.
Bekirpaşa Lisesi Rehberlik Servisi Öğretmenleri Hüsen Ünüvardır, Eda Özkaramanve Derya Öğüt öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte Müzik Öğretmeni Mine Sönmez Bakkaloğlu ile Zişan Pekri tarafından da müzik dinletisi sunuldu.
Etkinlik, Bekirpaşa Lisesi Okul Müdürü Ergin Ersoy ve Müdür Muavini Mustafa Çırakoğlu’nun katılımcılara teşekkür belgesi takdim etmesiyle son buldu.
 

banner342
Etiketler; #Bekirpaşa Lisesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.