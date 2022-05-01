Bekirpaşa Lisesi’nde ‘Meslek Keşfi’ etkinliği yapıldı

İskele’nin en köklü ve güzideokullarından Bekirpaşa Lisesi’nde düzenlenen Kariyer Günleri haftasındaönceki gün,öğrencilerin meslek seçiminin yanı sıra alan seçiminde de önemli bir rol oynadığı ‘Meslek Keşfi’ etkinliği yapıldı.

Öğrencilerin kariyer planlarını yaparken doğru yönlendirilmesi, gelecekleriyle ilgili kararlarındaki belirsizliklerin ortadan kaldırılması adına gerçekleşen ‘Meslek Keşfi’ etkinliği İskele Kapalı Spor Salonu’nda yer aldı.

Alanlarında uzman kişiler ile birlikte Bekirpaşa Lisesi mezunu olup halen üniversite eğitimine devam eden eski öğrencilerin de katılımı ile yapılan etkinlikte,öğrenciler mesleklerin avantajlarını ve dezavantajlarını öğrenme fırsatı yakaladı.

Bekirpaşa Lisesi Rehberlik Servisi Öğretmenleri Hüsen Ünüvardır, Eda Özkaramanve Derya Öğüt öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte Müzik Öğretmeni Mine Sönmez Bakkaloğlu ile Zişan Pekri tarafından da müzik dinletisi sunuldu.

Etkinlik, Bekirpaşa Lisesi Okul Müdürü Ergin Ersoy ve Müdür Muavini Mustafa Çırakoğlu’nun katılımcılara teşekkür belgesi takdim etmesiyle son buldu.

