BEAL 10 Science sınıfından güzel proje

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 10 Science sınıfı öğrencileri Kıbrıs Türk tarihi dersinde Dr. Fazıl Küçük konulu ödev-proje kitapçığı hazırlayarak Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Esen Küçük’ü katılımı ile sunumunu yaptılar

Ülkemizin değerli eğitim kurumlarından biri olan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencileri Kıbrıs Tarihi dersinde güzel bir projeye imza attılar.10 Science sınıfı öğrencileri Kıbrıs Türk tarihi dersinde Dr. Fazıl Küçük konulu ödev-proje kitapçığı hazırlayarak Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Esen Küçük’ü katılımı ile sunumunu yaptılar.Etkinliğe Okul müdürü Yusuf İnanıroglu, başmuavin Ertan Dolu, 9.sınfların muavini Fatoş Tuncay, Tarih zümre başkanı Seyide Çelebi de katıldı.Sunum etkinliği kapsamında 10 Science sınıfı öğrencileri, Tarih öğretmenleri Hülya Tek ile birlikte 9 TMF sınıfının da katımı ile merhum liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Esen Küçük’ü sınıflarında konuk ederek bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşi kapsamında öğrenciler hazırladıkları soruları Esen Küçük’e sordular.Oldukça verimli ve samimi bir havada geçen etkinlikte Esen Küçük’e hazırlanan kitapçık ve çiçek takdim edildi. Esen Küçük de öğrencilere Dr. Fazıl Küçük’ün hayatının anlatıldığı Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları kitabı ve Halkın Sesi Gazetesi hediye etti.