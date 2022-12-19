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2,5 aylık bebek İnfluenza A virüsünden hayatını kaybetti

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2,5 aylık bebek İnfluenza A virüsünden hayatını kaybetti
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 Limasol’da 2,5 aylık bir bebeğin, İnfluenza A virüsünün neden olduğu grip yüzünden Cumartesi akşamı hayatını kaybettiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Suriye uyruklu bebeğin ailesi tarafından 19.00 sularında uykuya yatırıldığını ve bir saat sonra annesinin, bebeğinin nefes almadığını fark ettiğini yazdı.
Gazete, bebeğin hemen hastaneye götürüldüğünü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bebeğin hayatını kaybettiğini belirtti.
Haberde, bebeğe PCR testi de yapıldığı ve bebeğin, İnfluenza A gribi nedeniyle hayatını kaybettiğinin belirlendiği kaydedildi.
 
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