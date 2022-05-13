20 Temmuz Fen Lisesi Kütüphanesi yeniden hizmette

20 Temmuz Fen Lisesi’nin işlevini kaybetmiş olan kütüphanesi, yenilenerek ve teknolojik donanımlar eklenerek öğrencilerin hizmetine sunuldu. 60 öğrenciye hizmet edebilecek kapasitesi olan kütüphanede, farklı alanlarda kitapların yanında, oyunlar, okuma köşeleri, çalışma masaları, internet, 8 adet bilgisayar ve televizyon yer alıyor

20 Temmuz Fen Lisesi Kütüphanesi resmi açılış töreni yapıldı.Vakıflar İdaresi’nin desteğiyle, Milli Eğitim Bakanlığı, 20 Temmuz Fen Lisesi Okul Aile Birliği, bazı kurum ve iş adamlarının katkılarıyla, 2019 yılında bir araya gelen ekibin çalışmaları sonucu, 20 Temmuz Fen Lisesi’nin işlevini kaybetmiş olan kütüphanesi, yenilenerek ve teknolojik donanımlar eklenerek öğrencilerin hizmetine sunuldu.60 öğrenciye hizmet edebilecek kapasitesi olan kütüphanede, farklı alanlarda kitapların yanında, oyunlar, okuma köşeleri, çalışma masaları, internet, 8 adet bilgisayar ve televizyon yer alıyor.Kütüphane’nin bugün gerçekleştirilen açılış törenine, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Eğitim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, katkı koyan kurum temsilcileri ve iş adamlarI, okul aile birliği üyeleri ve okul çalışanları katıldı.Törende, kurdelenin ve açılış konuşmalarının yapılmasının ardından, kütüphanenin yapım sürecine dair bir sunum yapıldı, okul öğrencileri müzik dinletisi gerçekleştirdi ve katkı koyanlara plaket takdim edildi.VAKIFLAR İDARESİ MÜDÜRÜ BENTER: “AMACIMIZ HER OKULA BİR KÜTÜPHANE, BİR FEN LABORATUVARI AÇMAK”Açılışta konuşma yapan Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, ülkenin en eski ve değerli okullardan birine kütüphane kazandırmaktan ve açılışında yer almaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, Eğitim Bakanlığı ve okul idaresine, çocuklara bu fırsatı sundukları için teşekkürlerini sundu.Bugün var olan bilgi zenginliği ve teknolojide, hiçbir okulun kütüphanesiz kalmaması gerektiğini belirten Benter, “Biz Vakıflar İdaresi olarak 2022 yılını ‘İlim Yılı’ olarak ilan ettik. Eğitim Bakanlığımızla koordineli bir şekilde her okula bir kütüphane, bir fen laboratuvarı kazandırma amacımız vardır. İnşallah bunu başaracağız. Hayırlı olsun” dedi.ORTA EĞİTİM DAİRESİ MÜDÜRÜ UZUN: “GENÇLERE TAVSİYEM, YERDE BULDUKLARI GAZETE PARÇASINI BİLE OKUMADAN ÇÖPE ATMASINLAR”Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun ise, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Vakıflar İdaresi ve kütüphaneye katkı koyan diğer tüm kurumlara teşekkürlerini sunarak, okumanın ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti ve dünyalı insanların yetiştirilmesi gerektiğini, bunun için kişinin okuyarak kendini geliştirmesi gerektiğini belirtti.“Gençlere tavsiyem, yerde buldukları gazete parçasını bile okumadan çöpe atmasınlar” diyen Uzun, kendilerinin de görevinin gençlere dijital teknolojinin olduğu, aynı zamanda da gerçek kitapların kokusunu alabilecekleri bir atmosfer yaratmak olduğunu kaydetti.OKUL MÜDÜRÜ DEVECİ: “EĞİTİME YAPILAN HİÇ BİR YATIRIM BOŞ DEĞİLDİR”Okul Müdürü Ayşe Deveci ise, kitaplarla öğrencileri bir araya getirmekten ve onları bu fırsatı sağlamaktan ne kadar mutlu olduğunu ifade ederek, başta kendilerine inanan ve desteklerini esirgemeyen Vakıflar İdaresi olmak üzere tüm katkı koyanlara teşekkür etti.Deveci, bilimin, sanatın, eğitimin temel unsuru olan kitabın korunduğu, kişiler ve kitapları buluşturan ve kişilerin gelişimi sağlayan kütüphanelerin bir okulun kalbi olduğuna işaret ederek, eğitime yapılan yatırımın asla boş bir yatırım olmayacağını söyledi ve “Tüm okullar kütüphanelere, çocuklar kitaplara kavuşsun” dedi.Okul Aile Birliği Başkanı Enver Mamülcü ise, tüm destek verenlere teşekkürlerini ileterek, okulun idaresi ve öğretmenlerinin var gücüyle çalıştığına dikkat çekti ve “Kitap ve öğrenciyi kavuşturmak bizim için çok önemlidir. Ne mutlu bize bir katkı sağladıysak” şeklinde konuştu.