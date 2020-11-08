Nöbetçi Eczaneler-8 Kasım 2020

LEFKOŞA
BİRGÜN ECZANESİ
Kemal Aksay Cad. No:36 Devpa Süpermarket Yolu – Lastikçi Yusuf Çocuk Karşısı Taşkınköy
03922252412
OBA ECZANESİ
GAZ.HASAN TAHSİN CAD. LEMAR YOLU ÇİN PAZARI KARŞISI KERMİYA
03922237101
ÖZTEKİNER ECZANESİ
Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir
03922280508
GİRNE
AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı
0392 822 38 85
TÖREN II ECZANESİ
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 , Kombos Taksi Durağı Yanı Girne
03928151790
MAĞUSA
ASLI EREN ECZANESİ
Ziya Gökalp Cad. No:41 Ünimar Market Yolu (Eski Belça) Bitirim Ayakkabı Yanı, Maraş
0392 366 47 47
DEMET ECZANESİ
New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı
03923663350
GÜZELYURT
SERCAN AVCI ECZANESİ
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E
03927144894
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI
05428550015
ÜST MESARYA
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
Dr.Fazıl Küçük Cad. No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu üzeri Onalt Motors yanı Demirhan Lefkoşa
0539 105 48 88
ALT MESARYA
TURAN CEYDA ECZANESİ
Alt Ekmekçi Sok.N0:8 Gaziköy Mesarya
0392 236 83 80
KARPAZ
GÜRSEL ECZANESİ
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele
0392 374 51 70
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK
0533 849 99 46
LEFKE
NANE LİMON ECZANESİ
ECEVİT CAD. YEŞİLYURT
03927277470