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Kortlarda şampiyonlar belirlendi
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
11 0
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
23 0
 
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
31 0
Gecenin en hızlısı Macila
Gecenin en hızlısı Macila
12 0
YDÜ, Girne’de kazandı: 81-84
YDÜ, Girne’de kazandı: 81-84
25 0
Hayat pahalılığında bir yılda yüzde 12.83 artış
Hayat pahalılığında bir yılda yüzde 12.83 artış
31 0
Euro 10’u gördü
Euro 10’u gördü
20 0
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Nöbetçi Eczaneler-8 Kasım 2020

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Nöbetçi Eczaneler-8 Kasım 2020

LEFKOŞA

BİRGÜN ECZANESİ

Kemal Aksay Cad. No:36 Devpa Süpermarket Yolu – Lastikçi Yusuf Çocuk Karşısı Taşkınköy

03922252412

OBA ECZANESİ

GAZ.HASAN TAHSİN CAD. LEMAR YOLU ÇİN PAZARI KARŞISI KERMİYA

03922237101

ÖZTEKİNER ECZANESİ

Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir

03922280508

GİRNE

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı

0392 822 38 85

TÖREN II ECZANESİ

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 , Kombos Taksi Durağı Yanı Girne

03928151790

MAĞUSA

ASLI EREN ECZANESİ

Ziya Gökalp Cad. No:41 Ünimar Market Yolu (Eski Belça) Bitirim Ayakkabı Yanı, Maraş

0392 366 47 47

DEMET ECZANESİ

New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı

03923663350

GÜZELYURT

SERCAN AVCI ECZANESİ

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E

03927144894

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI

05428550015

ÜST MESARYA

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

Dr.Fazıl Küçük Cad. No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu üzeri Onalt Motors yanı Demirhan Lefkoşa

0539 105 48 88

ALT MESARYA

TURAN CEYDA ECZANESİ

Alt Ekmekçi Sok.N0:8 Gaziköy Mesarya

0392 236 83 80

KARPAZ

GÜRSEL ECZANESİ

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele

0392 374 51 70

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK

0533 849 99 46

LEFKE

NANE LİMON ECZANESİ

ECEVİT CAD. YEŞİLYURT

03927277470

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