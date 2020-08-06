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Nöbetçi eczaneler (6 Ağustos 2020)

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Nöbetçi eczaneler (6 Ağustos 2020)

LEFKOŞA

ZEHRA ECZANESİ

Şht.Kemal Ünal Cad. No:11 Taşkınköy

03922255947

ÖZERÇAL ECZANESİ

Raif Dentaş Cad.Siyah Kuğu 1 Binaları Dük.N0:15/E Göçmenköy

03922239731

LADEN AKBATUR ECZANESİ

Selcuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Bakanlıklar Yolu Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı karşısı

03922272575

GİRNE

ARDA ÇELİK ECZANESİ

Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi

03928152069

NURÇAĞ ECZANESİ

Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Eski Pasaport Restaurant Sokağı-

03928151025

MAĞUSA

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

HALIL HAMZA AYAKKABI MAĞAZASI YANI KALILAND BÖLGESİ

03923655594

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

LARNAKA YOLU, GÜDER KASAP YOLU ÜZERİ, HALKEN APT, DR.ŞERİFE ZORBA KLİNİĞİ KARŞISI

03923662026

GÜZELYURT

RESMİYE ESE ECZANESİ

ECEVİT CAD.NO: 75/1 ZİRAAT BANKASI ÇAPRAZI

03927144518

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı

03927278240

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