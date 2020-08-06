Nöbetçi eczaneler (6 Ağustos 2020)

LEFKOŞA
ZEHRA ECZANESİ
Şht.Kemal Ünal Cad. No:11 Taşkınköy
03922255947
ÖZERÇAL ECZANESİ
Raif Dentaş Cad.Siyah Kuğu 1 Binaları Dük.N0:15/E Göçmenköy
03922239731
LADEN AKBATUR ECZANESİ
Selcuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Bakanlıklar Yolu Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı karşısı
03922272575
GİRNE
ARDA ÇELİK ECZANESİ
Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi
03928152069
NURÇAĞ ECZANESİ
Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Eski Pasaport Restaurant Sokağı-
03928151025
MAĞUSA
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
HALIL HAMZA AYAKKABI MAĞAZASI YANI KALILAND BÖLGESİ
03923655594
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
LARNAKA YOLU, GÜDER KASAP YOLU ÜZERİ, HALKEN APT, DR.ŞERİFE ZORBA KLİNİĞİ KARŞISI
03923662026
GÜZELYURT
RESMİYE ESE ECZANESİ
ECEVİT CAD.NO: 75/1 ZİRAAT BANKASI ÇAPRAZI
03927144518
LEFKE
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı
03927278240