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Nöbetçi eczaneler (5 Eylül 2020)

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Nöbetçi eczaneler (5 Eylül 2020)

Kıbrıs’ın kuzeyinde nöbetçi olan tüm eczanelerin listesi aşağıdaki gibidir…

LEFKOŞA

YELİM ECZANESİ

ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI

03922287866

ÜLKER POZAN ECZANESİ

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu

03922235180

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ

Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı

03922277676

GİRNE

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta

03928213888

ARDA ÇELİK ECZANESİ

Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi

03928152069

MAĞUSA

AYBENK ECZANESİ

GÜLSEREN YOLU REFLEX PLAZA 5 DUKKAN 4 KARAKOL BOLGESİ LANCET LABORATUVAR YANI ESKİ PINAR MARKET YANI PUZZLE TRAVEL YANI

03923651011

FAYDALI ECZANESİ

Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı Mağusa

03923656922

GÜZELYURT

ERİN ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.

03927147052

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı

03927278240

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