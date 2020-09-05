Nöbetçi eczaneler (5 Eylül 2020)

Kıbrıs’ın kuzeyinde nöbetçi olan tüm eczanelerin listesi aşağıdaki gibidir…

LEFKOŞA

YELİM ECZANESİ

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ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI

03922287866

ÜLKER POZAN ECZANESİ

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu

03922235180

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ

Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı

03922277676

GİRNE

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta

03928213888

ARDA ÇELİK ECZANESİ

Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi

03928152069

MAĞUSA

AYBENK ECZANESİ

GÜLSEREN YOLU REFLEX PLAZA 5 DUKKAN 4 KARAKOL BOLGESİ LANCET LABORATUVAR YANI ESKİ PINAR MARKET YANI PUZZLE TRAVEL YANI

03923651011

FAYDALI ECZANESİ

Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı Mağusa

03923656922

GÜZELYURT

ERİN ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.

03927147052

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı

03927278240