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Nöbetçi eczaneler (31 Ağustos 2020)

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Nöbetçi eczaneler (31 Ağustos 2020)

LEFKOŞA

GÖNÜL ECZANESİ

ŞHT.GAZ.HASAN TAHSİN CAD.. HACI ALİ APT. NO:13 LEMAR YOLU – SÜLKEM SİMİT EVİ ÇAPRAZI ORTAKÖY

0392 227 84 61

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

Atatürk Cad. Kolan British karşısı Gönyeli

03922234565

ADAHAN ECZANESİ

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı -Küçük Kaymaklı

03922273700

GİRNE

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak

03928213434

BUĞÇE ECZANESİ

Nusmar Market Yanı, Zeytinlik Yolu,

03928150032

MAĞUSA

ADA ECZANESİ

İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3

03923653130

ÖREN ECZANESİ

Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş

03923660391

GÜZELYURT

AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT

Ecevit Cad.18/B

0392 714 21 93

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı

03927278240

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