Nöbetçi eczaneler (31 Ağustos 2020)

LEFKOŞA
GÖNÜL ECZANESİ
ŞHT.GAZ.HASAN TAHSİN CAD.. HACI ALİ APT. NO:13 LEMAR YOLU – SÜLKEM SİMİT EVİ ÇAPRAZI ORTAKÖY
0392 227 84 61
DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
Atatürk Cad. Kolan British karşısı Gönyeli
03922234565
ADAHAN ECZANESİ
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı -Küçük Kaymaklı
03922273700
GİRNE
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak
03928213434
BUĞÇE ECZANESİ
Nusmar Market Yanı, Zeytinlik Yolu,
03928150032
MAĞUSA
ADA ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3
03923653130
ÖREN ECZANESİ
Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş
03923660391
GÜZELYURT
AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT
Ecevit Cad.18/B
0392 714 21 93
LEFKE
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı
03927278240