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Vatandaş kendi suyunu kendisi taşımaya başladı
Vatandaş kendi suyunu kendisi taşımaya başladı
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Türkiye’den, Cimnastik Fedarasyonuna büyük katkı
Türkiye’den, Cimnastik Fedarasyonuna büyük katkı
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Meteorolojiden toz uyarısı
Meteorolojiden toz uyarısı
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Yolcu sayısı yüzde 89 düştü
Yolcu sayısı yüzde 89 düştü
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Pandemi ödeme desteği mesajlarına dikkat
Pandemi ödeme desteği mesajlarına dikkat
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Bankamatiklerin arkası çöplük gibi
Bankamatiklerin arkası çöplük gibi
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Sessiz derbi
Sessiz derbi
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Nöbetçi eczaneler (30 Eylül 2020)

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Nöbetçi eczaneler (30 Eylül 2020)

LEFKOŞA

BUSE KARŞILI ECZANESİ

Demir Sok.N0: 51, Gönyeli -Yenikent alt geçit güney istikameti,

2241545

İMGE ECZANESİ

Yaman Bey Sok. No:8 Göçmenköy Şht Yalçın İlkokulu Karşısı

03922235951

TÖRENAĞA ECZANESİ

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı

03922281008

GİRNE

PINAR KEKLİK ECZANESİ

ALSANCAK LEMAR KARŞISI, TEKNOGOLD YANI ALSANCAK

05338575494

ZİYA SENCER ECZANESİ

Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı

0392 815 46 11

MAĞUSA

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

No:145 SALAMİS YOLU BİRLEŞMİŞMİLLETLER KAMPI KARŞISI

0392 365 68 20

ULUÇAY ECZANESİ

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis Giriş Karşısı, Sivil Savunma Yanı

03923652424

GÜZELYURT

İNCİ ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı

0392 714 32 52

İSKELE

MEHMET İLBAN ECZANESİ

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz

0533 834 82 51

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

Atatürk Cad. 26/A

0392 728 83 12

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