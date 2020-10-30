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Deprem Yunan adası Sisam'ı da vurdu
Deprem Yunan adası Sisam'ı da vurdu
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Merit Lefkoşa Hotel 12 hizmet yılını personeliyle kutladı
Merit Lefkoşa Hotel 12 hizmet yılını personeliyle kutladı
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Avrupa’da imrenerek gezdiğimiz müzeleri kendi ülkemizde görmek gurur verici”
Avrupa’da imrenerek gezdiğimiz müzeleri kendi ülkemizde görmek gurur verici”
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Hayvancılık büyük sıkıntı içinde
Hayvancılık büyük sıkıntı içinde
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“Okullarda yeterli önlem yok”
“Okullarda yeterli önlem yok”
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5 öğrenci ve 2 öğretmen pozitif
5 öğrenci ve 2 öğretmen pozitif
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TL satılığa çıkarıldı
TL satılığa çıkarıldı
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Nöbetçi eczaneler (30 Ekim 2020)

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Nöbetçi eczaneler (30 Ekim 2020)

LEFKOŞA

ADAHAN ECZANESİ

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı -Küçük Kaymaklı Lefkoşa

03922273700

ÖZGÜ TANSUĞ ECZANESİ

Öğretmenler Cad. HacıAli Sitesi 3 N0: 13/A Ortaköy BELÇA Market yanı

PAPATYAM ECZANESİ

Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal

03922282330

GİRNE

GİRNE ECZANESİ

Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı

03928151447

ZİYA SENCER ECZANESİ

Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı

0392 815 46 11

MAĞUSA

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı

03923656060

ÖREN ECZANESİ

Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş

03923660391

GÜZELYURT

AYCAN ECZANESİ

Ecevit Cad. 4J

0392 714 23 16

İSKELE

SELİN ECZANESİ

İskele

03923712856

LEFKE

NANE LİMON ECZANESİ

ECEVİT CAD. YEŞİLYURT

03927277470

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