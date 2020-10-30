Nöbetçi eczaneler (30 Ekim 2020)

LEFKOŞA
ADAHAN ECZANESİ
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı -Küçük Kaymaklı Lefkoşa
03922273700
ÖZGÜ TANSUĞ ECZANESİ
Öğretmenler Cad. HacıAli Sitesi 3 N0: 13/A Ortaköy BELÇA Market yanı
PAPATYAM ECZANESİ
Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal
03922282330
GİRNE
GİRNE ECZANESİ
Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı
03928151447
ZİYA SENCER ECZANESİ
Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı
0392 815 46 11
MAĞUSA
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı
03923656060
ÖREN ECZANESİ
Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş
03923660391
GÜZELYURT
AYCAN ECZANESİ
Ecevit Cad. 4J
0392 714 23 16
İSKELE
SELİN ECZANESİ
İskele
03923712856
LEFKE
NANE LİMON ECZANESİ
ECEVİT CAD. YEŞİLYURT
03927277470