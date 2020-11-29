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Nöbetçi eczaneler (29 Kasım 2020)

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Nöbetçi eczaneler (29 Kasım 2020)

LEFKOŞA

LADEN AKBATUR ECZANESİ

Selcuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Bakanlıklar Yolu Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı karşısı

03922272575

EDA ENVER ECZANESİ

Şht.Arseven Sk.No:6 Devlet Hast.Karşısı

03922234810

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ

Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı

03922277676

GİRNE

MUCİZEM ECZANESİ

Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı

0548 851 11 50

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak

03928213088

MAĞUSA

ÖZGE KALE ECZANESİ

China Bazaar yanı,Günay Taksi Durağı sırası,Akun market yolu üzeri,Ayluga Bölgesi/Mağusa

03923668866

TARABYA ECZANESİ

İsmet İnönü Bulvarı No:43 Gazimağusa Polis Emeklileri Derneği Karşısı-Ziraat Bank Yanı.

03923651607

GÜZELYURT

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A

7142000

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı

3301 720

ÜST MESARYA

SERDARLI ECZANESİ

Serdarlı

03923767006

ALT MESARYA

BUĞRA ECZANESİ(AKDOĞAN)

Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan GaziMağusa

03923778825

KARPAZ

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK

0533 849 99 46

SAKINER ECZANESİ

YENİ ERENKÖY

03923744356

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

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