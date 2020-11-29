Nöbetçi eczaneler (29 Kasım 2020)

LEFKOŞA
LADEN AKBATUR ECZANESİ
Selcuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Bakanlıklar Yolu Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı karşısı
03922272575
EDA ENVER ECZANESİ
Şht.Arseven Sk.No:6 Devlet Hast.Karşısı
03922234810
SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ
Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı
03922277676
GİRNE
MUCİZEM ECZANESİ
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı
0548 851 11 50
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak
03928213088
MAĞUSA
ÖZGE KALE ECZANESİ
China Bazaar yanı,Günay Taksi Durağı sırası,Akun market yolu üzeri,Ayluga Bölgesi/Mağusa
03923668866
TARABYA ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı No:43 Gazimağusa Polis Emeklileri Derneği Karşısı-Ziraat Bank Yanı.
03923651607
GÜZELYURT
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A
7142000
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı
3301 720
ÜST MESARYA
SERDARLI ECZANESİ
Serdarlı
03923767006
ALT MESARYA
BUĞRA ECZANESİ(AKDOĞAN)
Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan GaziMağusa
03923778825
KARPAZ
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK
0533 849 99 46
SAKINER ECZANESİ
YENİ ERENKÖY
03923744356
LEFKE
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke