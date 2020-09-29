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Meteorolojiden toz uyarısı
Meteorolojiden toz uyarısı
35 0
Yolcu sayısı yüzde 89 düştü
Yolcu sayısı yüzde 89 düştü
68 0
 
Pandemi ödeme desteği mesajlarına dikkat
Pandemi ödeme desteği mesajlarına dikkat
30 0
Bankamatiklerin arkası çöplük gibi
Bankamatiklerin arkası çöplük gibi
25 0
Sessiz derbi
Sessiz derbi
18 0
Özbilgehan cimnastik salonundaki çalışmaları denetledi
Özbilgehan cimnastik salonundaki çalışmaları denetledi
37 0
39 0
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Nöbetçi eczaneler (29 Eylül 2020)

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Nöbetçi eczaneler (29 Eylül 2020)

LEFKOŞA

AHMET MISIRLI ECZANESİ

Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Ortaköy

0392 223 93 93

BALIN ECZANESİ

Dr.Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24

0392 223 18 13

GALEN ECZANESİ

Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı

0392 227 26 03

GİRNE

MUCİZEM ECZANESİ

Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı

0548 851 11 50

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ

Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı

03928150850

MAĞUSA

ASYA TEKBIYIK ECZANESİ

İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance Şık Prenses ve Sebze Meyve Sepeti yanı Çelikkaya Diş Kliniği altı

03923651338

ECE ECZANESİ

Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı

03923663846

GÜZELYURT

UYUMSAL ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

03927143005

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI

05428550015

LEFKE

NANE LİMON ECZANESİ

ECEVİT CAD. YEŞİLYURT

03927277470

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