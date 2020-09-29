Nöbetçi eczaneler (29 Eylül 2020)

LEFKOŞA
AHMET MISIRLI ECZANESİ
Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Ortaköy
0392 223 93 93
BALIN ECZANESİ
Dr.Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24
0392 223 18 13
GALEN ECZANESİ
Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı
0392 227 26 03
GİRNE
MUCİZEM ECZANESİ
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı
0548 851 11 50
ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ
Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı
03928150850
MAĞUSA
ASYA TEKBIYIK ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance Şık Prenses ve Sebze Meyve Sepeti yanı Çelikkaya Diş Kliniği altı
03923651338
ECE ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı
03923663846
GÜZELYURT
UYUMSAL ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
03927143005
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI
05428550015
LEFKE
NANE LİMON ECZANESİ
ECEVİT CAD. YEŞİLYURT
03927277470