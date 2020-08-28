Nöbetçi eczaneler (28 Ağustos 2020)

LEFKOŞA
ÇAĞANSOY ECZANESİ
Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli
03922236766
HANDEGÜL GÜNAY ECZANESİ
Şht.Tekin Yurdabak Cad. 16 A Marmara Lefkoşa, Istanbul Perde yani
03922279270
DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
Atatürk Cad. Kolan British karşısı Gönyeli
03922234565
GİRNE
ŞİFALI ECZANESİ
Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne
05338463330
EMİNAĞA ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:10
03928152248
MAĞUSA
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı
03923656060
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu
03923669555
GÜZELYURT
UYUMSAL ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A
03927143005
LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A
0392 728 83 12