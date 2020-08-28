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Yollar karınca gibi araba kaynıyor
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Nöbetçi eczaneler (28 Ağustos 2020)

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Nöbetçi eczaneler (28 Ağustos 2020)

LEFKOŞA

ÇAĞANSOY ECZANESİ

Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli

03922236766

HANDEGÜL GÜNAY ECZANESİ

Şht.Tekin Yurdabak Cad. 16 A Marmara Lefkoşa, Istanbul Perde yani

03922279270

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

Atatürk Cad. Kolan British karşısı Gönyeli

03922234565

GİRNE

ŞİFALI ECZANESİ

Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne

05338463330

EMİNAĞA ECZANESİ

Ziya Rızkı Cad. No:10

03928152248

MAĞUSA

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı

03923656060

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu

03923669555

GÜZELYURT

UYUMSAL ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A

03927143005

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

Atatürk Cad. 26/A

0392 728 83 12

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