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China Bazaar Gençlik Gücü
China Bazaar Gençlik Gücü
100 0
Haspolat kirli sanayi bölgesinde yangın
Haspolat kirli sanayi bölgesinde yangın
138 0
 
Yollar karınca gibi araba kaynıyor
Yollar karınca gibi araba kaynıyor
76 0
505 0
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
48 0
TUFAD'dan duyarlılık örneği
TUFAD'dan duyarlılık örneği
319 0
Bunun anlamı tamamıyla soygunculuktur
Bunun anlamı tamamıyla soygunculuktur
571 0
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Nöbetçi eczaneler (25 Ağustos 2020)

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Nöbetçi eczaneler (25 Ağustos 2020)

LEFKOŞA

EBRU BAŞAY ECZANESİ

Mehmet Akif Cad.No:63/A Dereboyu

03922270242

TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ

38/5/ Hacı Ali Apt. Öğretmenler Cad. Ortaköy

03922239340

CANEŞ ECZANESİ

Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

0392 225 52 20

GİRNE

MUCİZEM ECZANESİ

Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı

0548 851 11 50

EMİN ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak

05338701946

MAĞUSA

OSMANKAN ECZANESİ

Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı,

03923669297

TARABYA ECZANESİ

İsmet İnönü Bulvarı No:43 Gazimağusa Polis Emeklileri Derneği Karşısı-Ziraat Bank Yanı.

03923651607

GÜZELYURT

ERİN ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE

7278 565

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