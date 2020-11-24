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Nöbetçi eczaneler (24 Kasım 2020)

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Nöbetçi eczaneler (24 Kasım 2020)

LEFKOŞA

ÇAĞANSOY ECZANESİ

Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli

03922236766

EREN ECZANESİ

Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy

0392 225 24 74

UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ

Küçük Kaymaklı Lemar Karşısı, Aras Kargo yanı No:17

03924448688

GİRNE

BARIŞ ECZANESİ

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

03928218410

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

03928152585

MAĞUSA

ÇİSE SEZEREL ECZANESİ

Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı

03923663915

ECE ECZANESİ

Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı

03923663846

GÜZELYURT

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)

03927141222

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı

3301 720

LEFKE

ULUS ECZANESİ

Ecevit cad. N0:11

03927277649

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