Nöbetçi eczaneler (24 Kasım 2020)

LEFKOŞA
ÇAĞANSOY ECZANESİ
Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli
03922236766
EREN ECZANESİ
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy
0392 225 24 74
UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ
Küçük Kaymaklı Lemar Karşısı, Aras Kargo yanı No:17
03924448688
GİRNE
BARIŞ ECZANESİ
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
03928218410
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
03928152585
MAĞUSA
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı
03923663915
ECE ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı
03923663846
GÜZELYURT
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)
03927141222
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı
3301 720
LEFKE
ULUS ECZANESİ
Ecevit cad. N0:11
03927277649