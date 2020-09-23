Nöbetçi eczaneler (23 Eylül 2020)

LEFKOŞA
ADAHAN ECZANESİ
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı -Küçük Kaymaklı
03922273700
ENVER ECZANESİ
74 Atatürk Meydanı
03922272567
ÖZGÜ TANSUĞ ECZANESİ
Öğretmenler Cad. HacıAli Sitesi 3 N0: 13/A Ortaköy BELÇA Market yanı
0392 223 24 25
GİRNE
ARDA ÇELİK ECZANESİ
Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi
03928152069
TÖREN ECZANESİ
Ziya Rızkı cad, Yusuf Ziya Apt No262B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)
03928154043
MAĞUSA
KARAKOL ECZANESİ
Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol
03923656519
ÖZGE KALE ECZANESİ
China Bazaar yanı,Günay Taksi Durağı sırası,Akun market yolu üzeri,Ayluga Bölgesi
03923668866
GÜZELYURT
NİLGÜN ECZANESİ
25 Ecevit Cad.
03927143847
İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası
05391099577
LEFKE
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
0392 727 76 46