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Jimny'ye ticari araç kimliği
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Nöbetçi eczaneler (23 Eylül 2020)

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Nöbetçi eczaneler (23 Eylül 2020)

LEFKOŞA

ADAHAN ECZANESİ

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı -Küçük Kaymaklı

03922273700

ENVER ECZANESİ

74 Atatürk Meydanı

03922272567

ÖZGÜ TANSUĞ ECZANESİ

Öğretmenler Cad. HacıAli Sitesi 3 N0: 13/A Ortaköy BELÇA Market yanı

0392 223 24 25

GİRNE

ARDA ÇELİK ECZANESİ

Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi

03928152069

TÖREN ECZANESİ

Ziya Rızkı cad, Yusuf Ziya Apt No262B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)

03928154043

MAĞUSA

KARAKOL ECZANESİ

Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol

03923656519

ÖZGE KALE ECZANESİ

China Bazaar yanı,Günay Taksi Durağı sırası,Akun market yolu üzeri,Ayluga Bölgesi

03923668866

GÜZELYURT

NİLGÜN ECZANESİ

25 Ecevit Cad.

03927143847

İSKELE

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası

05391099577

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

0392 727 76 46

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