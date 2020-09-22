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Nöbetçi eczaneler (22 Eylül 2020)

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Nöbetçi eczaneler (22 Eylül 2020)

LEFKOŞA

BALIN ECZANESİ

Dr.Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24

0392 223 18 13

CANEŞ ECZANESİ

Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

0392 225 52 20

SEROL ECZANESİ

Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galeria K.Kaymaklı

03922272064

GİRNE

AYDIN ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak

0392 821 33 61

İLGEN ECZANESİ

Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı

03928158118

MAĞUSA

OSMANKAN ECZANESİ

Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı,

03923669297

REZAN ECZANESİ

SALAMİS YOLU, DAÜ ÇEMBERİ YANI, FOTO ÖZAY KARŞISI, NOVEL CENTRE POINT

03923656911

GÜZELYURT

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

Şht.Hasan Cafer Sok. NO: B 12 Güzelyurt Gunna İletişim Karşısı

0392 714 18 94

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZANESİ

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3

03923712224

LEFKE

ULUS ECZANESİ

Ecevit cad. N0:11

03927277649

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