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Nöbetçi Eczaneler - 21 Kasım 2020

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Nöbetçi Eczaneler - 21 Kasım 2020

LEFKOŞA:

GİZEM BEHLÜL ECZANESİ

 N0:29 Saykal Apt. Atatürk Cad. Zorba Petrol İlerisi Deniz Shop karşısı Gönyeli

 0392 223 45 75

***

ÖZERÇAL ECZANESİ

 Raif Dentaş Cad.Siyah Kuğu 1 Binaları Dük.N0:15/E Göçmenköy Lefkoşa

 03922239731

***

TUNA ECZANESİ

 Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza Yanı Yenişehir

 03922277874

GİRNE:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

 03928213434

***

DEFNE ECZANESİ

 Atatürk Cad. No:20 Girne

 03928153516

GAZİMAĞUSA:

AYBENK ECZANESİ

 GÜLSEREN YOLU REFLEX PLAZA 5 DUKKAN 4 KARAKOL BOLGESİ LANCET LABORATUVAR YANI ESKİ PINAR MARKET YANI PUZZLE TRAVEL YANI

 03923651011

 ***

RANA YONTAR ECZANESİ

 Bayraktar Yolu Çanakkale Hüryol Apt.Dış Kapı No:2 Gazimağusa ( Sakızcıoğlu Spor Salonuna Gelmeden Sağda)

 03923661919

GÜZELYURT:

UYUMSAL ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

 03927143005

İSKELE:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .

 0533 834 82 51

LEFKE:

ALTINCI ECZANESİ

 Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke

 7278 500

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