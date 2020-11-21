Nöbetçi Eczaneler - 21 Kasım 2020

LEFKOŞA:

GİZEM BEHLÜL ECZANESİ

N0:29 Saykal Apt. Atatürk Cad. Zorba Petrol İlerisi Deniz Shop karşısı Gönyeli

0392 223 45 75

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ÖZERÇAL ECZANESİ

Raif Dentaş Cad.Siyah Kuğu 1 Binaları Dük.N0:15/E Göçmenköy Lefkoşa

03922239731

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TUNA ECZANESİ

Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza Yanı Yenişehir

03922277874

GİRNE:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

03928213434

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DEFNE ECZANESİ

Atatürk Cad. No:20 Girne

03928153516

GAZİMAĞUSA:

AYBENK ECZANESİ

GÜLSEREN YOLU REFLEX PLAZA 5 DUKKAN 4 KARAKOL BOLGESİ LANCET LABORATUVAR YANI ESKİ PINAR MARKET YANI PUZZLE TRAVEL YANI

03923651011

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RANA YONTAR ECZANESİ

Bayraktar Yolu Çanakkale Hüryol Apt.Dış Kapı No:2 Gazimağusa ( Sakızcıoğlu Spor Salonuna Gelmeden Sağda)

03923661919

GÜZELYURT:

UYUMSAL ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

03927143005

İSKELE:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .

0533 834 82 51

LEFKE:

ALTINCI ECZANESİ

Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke

7278 500