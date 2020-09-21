Nöbetçi eczaneler (21 Eylül 2020)

LEFKOŞA
AYŞE KAPTAN ECZANESİ
50 Girne Cad. Lefkoşa Sarayönü
03922274596
İZEM ECZANESİ
İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı
03922280040
ORHAN BERKE ECZANESİ
Öğretmenler Cad. Mustafa HacıAli Sitesi 3. Etap N0:3 Ortaköy ,Belça Kermiya arkası Eczacılar Birliği yanı Harup Sokak
03922233121
GİRNE
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
Uğur Mumcu Cad. Çarşı Selvi Plaza C Blok N0:7 Ozanköy
05338300049
DÜNYA ECZANESİ
Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1
03928150009
MAĞUSA
BARIŞER ECZANESİ
MUSTAFA KEMAL BULVARI YAŞAM HASTANESİ YANI NEWLİFE APT.DÜKKAN 1
03923656040
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu
03923669555
GÜZELYURT
ERİN ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.
03927147052
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz
0533 834 82 51