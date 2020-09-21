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Nöbetçi eczaneler (21 Eylül 2020)

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Nöbetçi eczaneler (21 Eylül 2020)

LEFKOŞA

AYŞE KAPTAN ECZANESİ

50 Girne Cad. Lefkoşa Sarayönü

03922274596

İZEM ECZANESİ

İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı

03922280040

ORHAN BERKE ECZANESİ

Öğretmenler Cad. Mustafa HacıAli Sitesi 3. Etap N0:3 Ortaköy ,Belça Kermiya arkası Eczacılar Birliği yanı Harup Sokak

03922233121

GİRNE

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

Uğur Mumcu Cad. Çarşı Selvi Plaza C Blok N0:7 Ozanköy

05338300049

DÜNYA ECZANESİ

Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1

03928150009

MAĞUSA

BARIŞER ECZANESİ

MUSTAFA KEMAL BULVARI YAŞAM HASTANESİ YANI NEWLİFE APT.DÜKKAN 1

03923656040

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu

03923669555

GÜZELYURT

ERİN ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.

03927147052

İSKELE

MEHMET İLBAN ECZANESİ

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz

0533 834 82 51

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