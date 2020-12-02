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Nöbetçi eczaneler (2 Aralık 2020)

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Nöbetçi eczaneler (2 Aralık 2020)

LEFKOŞA

ENVER ECZANESİ

74 Atatürk Meydanı

03922272567

İZEM ECZANESİ

İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı

03922280040

ORHAN BERKE ECZANESİ

Öğretmenler Cad. Mustafa HacıAli Sitesi 3. Etap N0:3 Ortaköy ,Belça Kermiya arkası Eczacılar Birliği yanı Harup Sokak

03922233121

GİRNE

AŞAR ECZANESİ

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32

03928157075

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

Üniversite Yolu Sok.N0:63B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi yanı

03928223202

MAĞUSA

ADA ECZANESİ

İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3

03923653130

HALKIN ECZANESİ

Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu sk

03923650112

GÜZELYURT

UYUMSAL ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A

03927143005

İSKELE

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili

0548 860 55 54

LEFKE

ULUS ECZANESİ

Ecevit cad. N0:11

03927277649

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