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Nöbetçi eczaneler (18 Eylül 2020)

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Nöbetçi eczaneler (18 Eylül 2020)

LEFKOŞA

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

Belediye Bulvarı 91/B Yenikent – Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı- ŞAŞA Karşısı

0392 223 72 72

İSMET ECZANESİ

Bedrettin Demirel Cad.No:100 B

0392 228 15 40

NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ

Mimar Vahip Cad No:39/2 Hamitköy Işıkları üzeri Dumlupınar yolu Ahmet Oto Galeri Karşısı Atatürk Öğretmen Akademisi yolu

2254 500

GİRNE

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı

0392 822 38 85

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

03928160082

MAĞUSA

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

HALIL HAMZA AYAKKABI MAĞAZASI YANI KALILAND BÖLGESİ

03923655594

TARABYA ECZANESİ

İsmet İnönü Bulvarı No:43 Gazimağusa Polis Emeklileri Derneği Karşısı-Ziraat Bank Yanı.

03923651607

GÜZELYURT

RESMİYE ESE ECZANESİ

ECEVİT CAD.NO: 75/1 ZİRAAT BANKASI ÇAPRAZI

03927144518

İSKELE

MEHMET İLBAN ECZANESİ

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz

0533 834 82 51

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı

03927278240

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