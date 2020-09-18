Nöbetçi eczaneler (18 Eylül 2020)

LEFKOŞA
DENİZ ÇORBA ECZANESİ
Belediye Bulvarı 91/B Yenikent – Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı- ŞAŞA Karşısı
0392 223 72 72
İSMET ECZANESİ
Bedrettin Demirel Cad.No:100 B
0392 228 15 40
NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ
Mimar Vahip Cad No:39/2 Hamitköy Işıkları üzeri Dumlupınar yolu Ahmet Oto Galeri Karşısı Atatürk Öğretmen Akademisi yolu
2254 500
GİRNE
AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı
0392 822 38 85
SETENAY BENGİSU ECZANESİ
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
03928160082
MAĞUSA
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
HALIL HAMZA AYAKKABI MAĞAZASI YANI KALILAND BÖLGESİ
03923655594
TARABYA ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı No:43 Gazimağusa Polis Emeklileri Derneği Karşısı-Ziraat Bank Yanı.
03923651607
GÜZELYURT
RESMİYE ESE ECZANESİ
ECEVİT CAD.NO: 75/1 ZİRAAT BANKASI ÇAPRAZI
03927144518
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz
0533 834 82 51
LEFKE
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı
03927278240