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Cimnastikte Kasım hedefi
Cimnastikte Kasım hedefi
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Yeni Acura MDX görücüye çıktı
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
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Yarın sandık başındayız
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Ses kirliliği, vatandaşları perişan ediyor
Ses kirliliği, vatandaşları perişan ediyor
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Nöbetçi eczaneler (18 Ekim 2020)

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Nöbetçi eczaneler (18 Ekim 2020)

LEFKOŞA

DERYA ECZANESİ

Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu

03922276198

REHBER ECZANESİ

ATATÜRK CAD.SİNE APT. 42/ C DÜK. NO:3 YAKIN DOĞU BANK ÇAPRAZI , GÖNYELİ

05488420323

SERPİN ONAY ECZANESİ

84 Şht.Mustafa Ruso Cad. K. Kaymaklı Lefkoşa ( GEZEGEN KIRTASİYE YANI)

03922273924

GİRNE

ÖZENİR ECZANESİ

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.KOCATEPE SOK. NO:46/1 LAPTA HOTELLER BÖLGESİ

05428760660

SERTAÇ ECZANESİ

Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B

03928159067

MAĞUSA

ERGİN ECZANESİ

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı

03923654735

OSMANKAN ECZANESİ

Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı,

03923669297

GÜZELYURT

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

Şht.Hasan Cafer Sok. NO: B 12 Güzelyurt Gunna İletişim Karşısı

0392 714 18 94

İSKELE

SELİN ECZANESİ

İskele

03923712856

ÜST MESARYA

KEZBAN DOYGUNEL ECZANESİ

ATATÜRK CAD. N0:2/ A GEÇİTKALE

03923733360r

ALT MESARYA

HOCANIN ECZANESİ

Belediye Dük No:1 Vadili

03923978222

KARPAZ

GÜRSEL ECZANESİ

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele

0392 374 51 70

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

03923755366

LEFKE

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)

05338829456

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