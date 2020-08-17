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Serdarlı’yı toza dumana boğdular
Serdarlı’yı toza dumana boğdular
21 0
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
28 0
 
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
29 0
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
17 0
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
18 0
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
21 0
YDÜ’den bir ilk daha: Üç boyutlu tümör ameliyatı
YDÜ’den bir ilk daha: Üç boyutlu tümör ameliyatı
23 0
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Nöbetçi eczaneler (17 Ağustos 2020)

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Nöbetçi eczaneler (17 Ağustos 2020)

LEFKOŞA

FULDEN DONANGİL ECZANESİ

Osman Paşa Caddesi / KÖŞKLÜÇİFTLİK Lefkoşa- MARDO CAFE Karşısı

0392 228 25 72

FİRUZ ERGİL ECZANESİ

Yakındoğu Bulvarı 40/D Yakın Doğu Üniversitesi Yolu Cemsa Karting içi

03922231902

CEMİLE FIRINCIOĞLULARI

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı

03922238222

GİRNE

AYDIN LİFE ECZANESİ

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)

03928157350

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak

03928213434

MAĞUSA

ULUÇAY ECZANESİ

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis Giriş Karşısı, Sivil Savunma Yanı

03923652424

REZAN ECZANESİ

SALAMİS YOLU, DAÜ ÇEMBERİ YANI, FOTO ÖZAY KARŞISI, NOVEL CENTRE POINT

03923656911

GÜZELYURT

GÜLSEN ECZANESİ

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7

03927141190

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

Atatürk Cad. 26/A

0392 728 83 12

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