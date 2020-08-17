Nöbetçi eczaneler (17 Ağustos 2020)

LEFKOŞA
FULDEN DONANGİL ECZANESİ
Osman Paşa Caddesi / KÖŞKLÜÇİFTLİK Lefkoşa- MARDO CAFE Karşısı
0392 228 25 72
FİRUZ ERGİL ECZANESİ
Yakındoğu Bulvarı 40/D Yakın Doğu Üniversitesi Yolu Cemsa Karting içi
03922231902
CEMİLE FIRINCIOĞLULARI
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı
03922238222
GİRNE
AYDIN LİFE ECZANESİ
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)
03928157350
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak
03928213434
MAĞUSA
ULUÇAY ECZANESİ
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis Giriş Karşısı, Sivil Savunma Yanı
03923652424
REZAN ECZANESİ
SALAMİS YOLU, DAÜ ÇEMBERİ YANI, FOTO ÖZAY KARŞISI, NOVEL CENTRE POINT
03923656911
GÜZELYURT
GÜLSEN ECZANESİ
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7
03927141190
LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A
0392 728 83 12