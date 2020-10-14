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Lakers 17. şampiyonluğuna ulaştı
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Sterlin uçuyor
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Nöbetçi eczaneler (14 Ekim 2020)

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Nöbetçi eczaneler (14 Ekim 2020)

LEFKOŞA

CEMİLE FIRINCIOĞLULARI

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı

03922238222

ÖZERÇAL ECZANESİ

Raif Dentaş Cad.Siyah Kuğu 1 Binaları Dük.N0:15/E Göçmenköy

03922239731

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı Kızılbaş

03922279619

GİRNE

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu

05488708442

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ

Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı Girne

03928150850

MAĞUSA

GÜLOĞLU ECZANESİ

Mustafa Kemal Bulvarı Northerland Binaları Alasya Park Sitesi Eski Kaliland karşısı Dükkan:4 Mağusa

0392 365 38 68

MEHMET ARTER ECZANESİ

15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah.İlhan Apt. No:1 Larnaka Yolu

05391042288

GÜZELYURT

DOĞA ECZANESİ

Piyale Paşa Mah.No:121

0392 714 46 40

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZANESİ

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3

03923712224

LEFKE

NANE LİMON ECZANESİ

ECEVİT CAD. YEŞİLYURT

03927277470

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