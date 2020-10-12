Nöbetçi eczaneler (12 Ekim 2020)

LEFKOŞA
ERSAĞ ECZANESİ
Nida Cabacaba Sok.No: 3 A-2 Elysium Düğün Salonu karşısı Piron Restorant yanı Ortakoy Lefkoşa
03922236217
İYİGÜN ECZANESİ
Muhtar Yusuf Galeria No:2 K.Kaymaklı
0392 227 25 71
MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya
03923300830
GİRNE
AYDIN LİFE ECZANESİ
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)
03928157350
EMİN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak
05338701946
MAĞUSA
ADA ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3
03923653130
ASLI EREN ECZANESİ
Ziya Gökalp Cad. No:41 Ünimar Market Yolu (Eski Belça) Bitirim Ayakkabı Yanı, Maraş
0392 366 47 47
GÜZELYURT
AYCAN ECZANESİ
Ecevit Cad. 4J
0392 714 23 16
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz
0533 834 82 51
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili
7278 500