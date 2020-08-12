Nöbetçi eczaneler (12 Ağustos 2020)

LEFKOŞA
AKDORA ECZANESİ
MUMCU TEPE SOKAK BOZHAN APT. NO:4 ANITTEPE YOLU HAMİTKÖY
03922253355
DİLEK ECZANESİ
Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş
03922281867
ÖZÜN ECZANESİ
17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli
03922241210
GİRNE
ÖMRÜM ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. No:256
03928222287
SETENAY BENGİSU ECZANESİ
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
03928160082
MAĞUSA
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla
03923648494
DEMET ECZANESİ
New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı
03923663350
GÜZELYURT
İNCİ ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı
0392 714 32 52
LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A
0392 728 83 12