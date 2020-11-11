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Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
30 0
Güzel çevremize yazık ediyoruz
Güzel çevremize yazık ediyoruz
42 0
 
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
31 0
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
102 0
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
19 0
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
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LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
32 0
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Nöbetçi eczaneler (11 Kasım 2020)

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Nöbetçi eczaneler (11 Kasım 2020)

LEFKOŞA

FATMA YÜRÜN ECZANESİ

BOLU SOKAK DERYA APARTMANI NO:72 DÜK. :2 KÜÇÜK KAYMAKLI / LEFKOŞA – K. KAYMAKLI STADYUMU YOLU, BOLAT DÖŞEME KARŞISI

03922271080

NİLCAN AVCIN ECZANESİ

Rauf Denktaş Cad. No:55 Dük.No:2 Göçmenköy

2232333

ÜLKER POZAN ECZANESİ

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu

03922235180

GİRNE

ARDA ÇELİK ECZANESİ

Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi Bedel Plaza No:4-5

0392 815 20 69

MELİS UZUN ECZANESİ

Işıl Sokak Uzun apt. no. 4 / Kamiloğlu Hastanesi yanı

03928159777

MAĞUSA

FAYDALI ECZANESİ

Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı

03923656922

GÜLOĞLU ECZANESİ

Mustafa Kemal Bulvarı Northerland Binaları Alasya Park Sitesi Eski Kaliland karşısı Dükkan:4

0392 365 38 68

GÜZELYURT

UYUMSAL ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A

03927143005

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI

05428550015

LEFKE

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)

05338829456

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