Nöbetçi eczaneler (11 Ekim 2020)

LEFKOŞA
APAYDIN ECZANESİ
2.Selim Cad.Arabacıoğlu Apt.Köşlüçiftlik Lefkoşa
03922275159
GİZEM BEHLÜL ECZANESİ
N0:29 Saykal Apt. Atatürk Cad. Zorba Petrol İlerisi Deniz Shop karşısı Gönyeli
0392 223 45 75
TUNA ECZANESİ
Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza Yanı Yenişehir
03922277874
GİRNE
AYDIN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak
0392 821 33 61
TÖREN II ECZANESİ
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 , Kombos Taksi Durağı Yanı
03928151790
MAĞUSA
GÜZER ECZANESİ
City Mall AVM yanı Dershaneler Yolu Güzer SU Apt.Dük.No:1 Çanakkale
0533 874 03 74
VEZİROĞLU ECZANESİ
Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol
03923656977
GÜZELYURT
İNCİRLİ ECZANESİ
Güzelyurt
Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt
03927142874
İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası
05391099577
ÜST MESARYA
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
Dr.Fazıl Küçük Cad. No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu üzeri Onalt Motors yanı Demirhan
0539 105 48 88
ALT MESARYA
HERA AKESEN ECZANESİ
Şht.Hüseyin Kafa Cad. No:2 Beyarmudu Pergama
0533 822 29 99
KARPAZ
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
Livadya Apt.N0:3 Çayırova
05338219606
SAKINER ECZANESİ
YENİ ERENKÖY
03923744356
LEFKE
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı
03927278240