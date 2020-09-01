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Nöbetçi eczaneler (1 Eylül 2020)

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Nöbetçi eczaneler (1 Eylül 2020)

LEFKOŞA

YENİKENT ECZANESİ

Belediye Bulvarı . Yenikent Gönyeli Samsung Zorlu Plaza karşısı

0392 223 93 78

AŞAN ECZANESİ

Selçuk Avkıran Sok.N0:1 TAŞKINKÖY METROPOL SÜPERMARKET ARASI

03922255730

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa İtimat yanı, Yusuf Kaptan Sahası karşısı

0392 227 61 81

GİRNE

KANDİL ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

03928223842

ZİYA SENCER ECZANESİ

Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı

0392 815 46 11

MAĞUSA

ÖZGE KALE ECZANESİ

China Bazaar yanı,Günay Taksi Durağı sırası,Akun market yolu üzeri,Ayluga Bölgesi

03923668866

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

Karakız Sok.N0:2 Kunter Güven Hastanesi karşısı

03923661909

GÜZELYURT

GÜLSEN ECZANESİ

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

03927141190

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

Atatürk Cad. 26/A

0392 728 83 12

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