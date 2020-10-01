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Nöbetçi eczaneler (1 Ekim 2020)

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Nöbetçi eczaneler (1 Ekim 2020)

LEFKOŞA

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

Belediye Bulvarı 91/B Yenikent – Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı- ŞAŞA Karşısı

0392 223 72 72

SERKAN KERVAN ECZANESİ

Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy

0392 225 80 91

YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ

Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş

03922280606

GİRNE

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak

03928213088

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK YOKTUR MARKET – PAPAGENO YANI

03928152025

MAĞUSA

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

Mustafa Kemal Bulvarı .Döveç Apt.. Pakduş Yolu üzeri Çocuk Dünyası karşısı Fitplus ve Pizza Town yanı Kaliland Bolgesi karsisi

05338797994

RANA YONTAR ECZANESİ

Bayraktar Yolu Çanakkale Hüryol Apt.Dış Kapı No:2 Gazimağusa ( Sakızcıoğlu Spor Salonuna Gelmeden Sağda)

03923661919

GÜZELYURT

AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT

Ecevit Cad.18/B

0392 714 21 93

İSKELE

SELİN ECZANESİ

İskele

03923712856

LEFKE

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1

05338419578

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