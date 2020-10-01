Nöbetçi eczaneler (1 Ekim 2020)

LEFKOŞA
DENİZ ÇORBA ECZANESİ
Belediye Bulvarı 91/B Yenikent – Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı- ŞAŞA Karşısı
0392 223 72 72
SERKAN KERVAN ECZANESİ
Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy
0392 225 80 91
YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ
Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş
03922280606
GİRNE
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak
03928213088
SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK YOKTUR MARKET – PAPAGENO YANI
03928152025
MAĞUSA
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı .Döveç Apt.. Pakduş Yolu üzeri Çocuk Dünyası karşısı Fitplus ve Pizza Town yanı Kaliland Bolgesi karsisi
05338797994
RANA YONTAR ECZANESİ
Bayraktar Yolu Çanakkale Hüryol Apt.Dış Kapı No:2 Gazimağusa ( Sakızcıoğlu Spor Salonuna Gelmeden Sağda)
03923661919
GÜZELYURT
AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT
Ecevit Cad.18/B
0392 714 21 93
İSKELE
SELİN ECZANESİ
İskele
03923712856
LEFKE
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1
05338419578