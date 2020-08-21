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KKTC Nöbetçi Eczaneler 21 Ağustos 2020

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KKTC Nöbetçi Eczaneler 21 Ağustos 2020

LEFKOŞA

ECEM ECZANESİ

Bedrettin Demirel Cad.No: 127

03922288956

GİZEM BEHLÜL ECZANELER

N0:29 Saykal Apt. Atatürk Cad. Zorba Petrol İlerisi Deniz Shop karşısı Gönyeli

0392 223 45 75

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı Kızılbaş

03922279619

GİRNE

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı

0392 822 38 85

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

SALİH MİROĞLU CAD. GİRNE NO:45/2 ZEYTİNLİK YOLU ŞOK MAR KARŞISI YUKARI

05488811811

MAĞUSA

BURCU GÖKALP ECZANESİ

Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3

03923656939

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

Topcu Bulvarı Gazimağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı

03923656838

GÜZELYURT

NİLGÜN ECZANESİ

25 Ecevit Cad.

03927143847

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı

03927278240

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