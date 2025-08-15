Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), dün Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nde tam gün greve gitti.

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nde grev başlatan sendikalar, Daire önünde açıklama da yaptı.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nde oluşan iş yükünden dolayı çalışanların hizmet veremeyecek noktaya geldiğini söyleyerek, bunu defalarca yetkililere ilettiklerini belirtti.

Daire’de bir günlük grev başlattıklarını aktaran Serdaroğlu, yetkililerin çözüm üretmemeleri halinde grevin devam edeceğini söyledi.

Çalışanların ve sendikaların üzerlerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirdiğini vurgulayan Serdaroğlu, yetkilileri “sorumsuzluk ve umursamazlıkla” suçladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, Daire’deki esas sıkıntının artan iş yüküne cevap verebilecek yeterli personelin bulunmaması olduğunu anlattı.

Ülkede nüfusun arttığına işaret ederek, son yıllarda Daire’deki iş yükünün de arttığını ancak çalışan sayısının azaldığını söyleyen Bengihan, “Çalışanlar artık yetişemiyorlar.” dedi. Bengihan, personel eksikliği sorununun birçok yerde yaşandığını da ekledi.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan ise, Hükümeti “Üç başlı canavar” olarak niteleyerek, “Duyarsızlık ve ilgisizlik hat safhada.” dedi.

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nin tek merkezde hizmet verdiğini, şubelerinin bulunmadığını aktaran Atan, “Buraya personel istiyoruz ama bizi muhatap almıyorlar. İhtiyaç olan personeli buraya getirmiyorlar veya getirmek istemiyorlar.” diye konuştu.

Geri adım atmayacaklarını vurgulayarak sorumluluğu Hükümete yükleyen Atan da ihtiyaç olan personelin görevlendirilmemesi halinde grevin süreceğini kaydetti.