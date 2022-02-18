Victoria's Secret’a ilk Down Sendromlu model: Sofia Jirau

Geçen yıl podyuma çıkarak dikkatleri üzerine çeken model Sofia Jirau, Victoria's Secret için poz veren ilk Down Sendromlu model oldu.

ABD’de düzenlenen New York Moda Haftası'nda Şubat 2020'de podyuma çıktığında moda endüstrisinin dikkatini çeken model Sofia Jirau, Victoria's Secret için poz veren ilk Down Sendromlu model oldu.



Jirau’nun, çeşitlilik eksikliği nedeniyle eleştirildikten sonra farklı ten tonlarında iç çamaşırları üreten ve güvenilirliğini geri kazanmak için oluşturduğu “Love Cloud” adlı iç çamaşırı koleksiyonunun kampanyasına katıldığı belirtildi.





Porto Rikolu model ve aktivist Jirau, Victoria's Secret için poz vermenin bir “Hayalin gerçekleşmesi” olduğunu söyledi.





Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, kampanyanın Down Sendromlu bir bireyi cinselleştirdiğine dair endişelerini dile getirdi.



