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Victoria's Secret’a ilk Down Sendromlu model: Sofia Jirau

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Geçen yıl podyuma çıkarak dikkatleri üzerine çeken model Sofia Jirau, Victoria's Secret için poz veren ilk Down Sendromlu model oldu.

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Victoria's Secret’a ilk Down Sendromlu model: Sofia Jirau

 

ABD’de düzenlenen New York Moda Haftası'nda Şubat 2020'de podyuma çıktığında moda endüstrisinin dikkatini çeken model Sofia Jirau, Victoria's Secret için poz veren ilk Down Sendromlu model oldu.
 


Victoria's Secret’a ilk Down Sendromlu model: Sofia Jirau - 2

Jirau’nun, çeşitlilik eksikliği nedeniyle eleştirildikten sonra farklı ten tonlarında iç çamaşırları üreten ve güvenilirliğini geri kazanmak için oluşturduğu “Love Cloud” adlı iç çamaşırı koleksiyonunun kampanyasına katıldığı belirtildi.

 


Victoria's Secret’a ilk Down Sendromlu model: Sofia Jirau - 3

Porto Rikolu model ve aktivist Jirau, Victoria's Secret için poz vermenin bir “Hayalin gerçekleşmesi” olduğunu söyledi.

 



Victoria's Secret’a ilk Down Sendromlu model: Sofia Jirau - 4

Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, kampanyanın Down Sendromlu bir bireyi cinselleştirdiğine dair endişelerini dile getirdi.

Victoria's Secret’a ilk Down Sendromlu model: Sofia Jirau - 1

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