Trend Alarmı: Deniz Kabuğu

Geçtiğimiz sezonlarda sadece takılarda karşımıza çıkan deniz kabuklarını, tasarımcılar bu sezon etki alanını genişleterek çantalara, elbiselere hatta ayakkabılara da ekledi.





Sizler için deniz kabuğunun trend olduğu parçaları bir araya getirdik.

Takılar

Kumsal temalı deniz kabukları geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda da trend olmaya devam ediyor. Bileğinize veya boynunuza deniz kabuklu bir aksesuar takarak, plaj ya da yaz akşamı kombininize farklı bir hava katabilirsiniz.







Ayakkabılar

Tasarımcılar yaz sezonunun ayakkabı trendlerine deniz kabuklarını da ekleyerek yaza hızlı bir giriş yaptılar. Deniz kabuklarıyla süslenmiş sandalet, terlik ve topuklu ayakkabıları bu sezon her vitrinde görmek mümkün.







Giyim

Bu yaz deniz kabukları elbise, etek ve gömleklerde sıkça karşımıza çıkacak. Kullanıldığı parçaya hem bohem hem de şık bir görüntü kazandıran bu deniz kabuklu parçalardan birini gardrobunuza ekleyerek; sezonun trendini yakalayabilirsiniz.





Çantalar

Deniz kabuklarının en çok yakıştığı aksesuarlardan biri de çantalar… Şık elbiselerle kombinlenmiş deniz kabuklu çantalar, bu yaz davet ve partilerde sıkça boy gösteriyor olacak.



