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Trend Alarmı: Crop Top

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Son bir kaç sezondur kışın kazaklarda yazın ise tişörtlerde, büstiyerlerde ve gömleklerde karşımıza çıkan Crop Top trendi yine alarm verdi.

Trend Alarmı: Crop Top

Trend Alarmı Crop Bluz

Bu sene öne çıkan ince ip askılı basic bluzlar crop olarak da karşımıza çıkıyor. Şık büstiyerlerinizi ya da spor crop bluzlarınızı kot şortlarınızla, eteklerle hatta taytlarınız ile kombinleyerek şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Bu bluzları yaz boyunca üstünüzden çıkarmak istemeyeceksiniz:)


 

Crop Gömlek

Hem şık hem de spor görünüm için crop gömlekleri, mom jeanleriniz ya da kumaş pantolonlarınızla kombinleyerek maskülen bir görünüm elde edebilirsiniz.



 

Crop Tişört

Crop tişörtlerinizi, mom jean ve sneaker ile tamamlayarak casual bir görünüm elde edebilirsiniz. Yazın neşeli havasına uyum sağlamak için bence bu kombin tam size göre:)



 

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