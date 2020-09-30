Sonbaharın ekoseli ceket kombinleri

Sonbahara girmişken bu sezonun kurtarıcısı olan ekoseli ceketleri atlamak olmaz. İşte sokak stilinde veya işe giderken tercih edebileceğiniz kombin önerileri...

Rahatlıktan vazgeçmeyenlere okula giderken veya günlük hayatta tercih edebileceğiniz eşofmanlı bir kombin, konforunuzdan ödün vermemenizi sağlayacak.

Siyah deri etek, kazak ve basic tişörtlerle güzel kombinlenebilir bir parça. Üstüne ekoseli bir ceket alarak sonbahar şıklığını anında yakalayabilirsiniz.

Ekoseli etek-ceket takımları sizi zarif bir görünüme kavuştururken şık mekanlara da uyum sağlayan bir kombin oluşturmanıza yardımcı olacak.

Boyfriend kotlarla da rahatlıkla kullanabileceğiniz ekoseli ceketlere eşlik etmesi için her sonbahar/kış modasında karşımıza çıkan siyah parlak deri botları tercih edebilirsiniz.

Takım giymeyi sevenler, fotoğraftaki gibi bordo renkte ekoseli bir takımı şık bir iş yemeğinde tercih edebilir.

Taytla ve atkıyla sporlaştırmak isteyenlerdenseniz bu kombin size iyi bir ilham kaynağı olabilir.

Baskılı sweatshirtler ekoseli ceket kombinlerinize daha cool bir hava katarken siyah bir bot ve gümüş renginde takılar bu kombine eşlik edebilir.

Siyah askılı elbiseler havalar çok soğumadan tercih etmenizde fayda olan kıyafetlerden bir tanesi. Siyah deri bir bot ve siyah deri bir omuz çantası bu kombine eşlik etmesi gereken en doğru parçalar.

Gri renkte ekoseli bir takım, iş yerine giderken veya akşam yemeğinde yapacağınız bir iş toplantısı için gayet ideal.

Bol paça bej rengi kadife bir pantolon benzer renklerde ekoseli bir ceketle kombinlenebilir. Ayrıca taba renginde çapraz da kullanabileceğiniz bir çanta ve botlar bu kombinin tamamlayıcı parçaları.

Arkadaşlarınızla buluşmaya giderken rahat bir kombin arayışındaysanız bu kombin tam size göre. Senenin trend renklerinden olan lilanın kremle uyumu ise şıklığı yakalamanızı sağlayacak.

İçerisine giyeceğiniz dantelli üstlüğün ve dizi yırtık kot pantolonun farklı tarzlarının uyumunu ekoseli ceketinizle parlatabilirsiniz.

Siyah tül çorap ve siyah botların uyumundan faydalanmak için hemen üstünüze ekoseli bir ceket alın ve içindeki renklere uyumlu kazak-şort kombini yapın.

Bu sezon çok fazla karşımıza çıkan gömlek ceketleri kombininizin en göz alan parçası yapmak istiyorsanız onu dümdüz siyah parçalarla kombinleyip öne çıkarabilirsiniz.

14 / 14