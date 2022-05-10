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SOKAK MODASI: CUT OUT ELBİSE

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Sokak modası tüm moda dünyasını yönlendirmeye devam ediyor. Bu sezonla birlikte tüm moda dünyasına olan etkisi daha da artacağa benziyor. Bu sezon sokak modasının öncü kıyafeti ise cut out elbiseler. Bu elbiseler beklenmedik ve alışılmadık dekolteleriyle dikkat çekiyorlar.

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SOKAK MODASI: CUT OUT ELBİSE

2022' nin En Popiler Trendi Cut Out 
 

Geçtiğimiz sezonlarda sadece sırt dekoltelerinde kullanılan bu akım bu sene tüm dekoltelerde mevcut. Bel, göğüs, mide derken küçük pencerelerin açıldığı bu elbise modelleri oldukça popüler.

Cut Out Elbise Modelleri

Sıradan bir elbiseyi makasla kesip dekolte açılmış gibi görünen bu elbiseler bu sezon oldukça moda. Bu elbiseleri seçerken neredeyse dikkat etmeniz gereken tek şey var. O da dekoltenin doğru yerde olup olmadığı. Üzerinize uygun olmayan dekolteler vücudunuzu çirkin göstermenin yanı sıra elbisenin emanet gibi durmasına neden olacaktır.

Eğer cut out bir elbise seçecekseniz vücut hatlarınızın da kusursuz olması gerekli. Çünkü bu tip minik dekolteler fazla kiloların dışarıya fırlaması için en iyi fırsatlar. Bu nedenle dekolte seçimi yaparken, dekolteye vücudunuzun ne kadar uygun olup olmadığını da göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle göğüs bölgesinde açılmış dekolte detaylarında çok dikkatli olmalısınız.

Cut out elbiseleri ister günlük hayatınızda ister özel gecelerde tercih edebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey ise kumaşın türü. Eğer merserize tarzı spor bir kumaş seçerseniz bu elbiseleri günlük hayatınızda da oldukça rahat şekilde kullanabilirsiniz. Seçtiğiniz desen, model ve dekolte genişliğine göre gerekirse iş hayatınızda bile bu tip elbiseler tercih edebilirsiniz. Altına giyeceğiniz minik topuklu ayakkabılar ile şıklığı yakalamak oldukça kolay. Ayakkabılarınıza eş olarak çanta detayıyla kombinlerinizi tamamlayabilir, bu trend elbiselerle tarzınızı konuşturabilirsiniz.
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