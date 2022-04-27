Sade bir kıyafeti saç aksesuarlarınızla ya da takılarınızla kombin yaptığınızda ortaya şık ve göz alıcı bir görünüm çıkabilir. Bu sezon podyumlarda dikkat çeken aksesuarlar sokaklara taşındı.



Kombinlerimizin Baş Tacı: Saç Aksesuarları

Nostaljik Bandana

Hippi bir görünüm: Nostaljik Bandana

Fularlarınızı başınıza bağlayarak nostaljik bir görünüm elde edebilirsiniz. Ayrıca saçlarınızın kötü görüntüsünden şikâyet ediyorsanız tam bir kurtarıcı olacaktır.







Işıltılı Taçlar

Fazla dominant duran ışıltılı taçlar çok moda! İddialı olmayı sevenler bu sezon trend saç aksesuarları arasındaki parlak ışıl ışıl taçlarla boy gösterebilirler. Sade bir elbisenizi bu muhteşem taçlarla tamamlayarak şık bir görünüm elde edebilirsiniz.









Retro

Saçlarda retro tavır :) Saçlardaki aksesuarlar 60’lar ve 70’lere dönüyor

Dağınık Mücevherler

Başınızı çevirdiğinizde o ışıklar saçılacak ve dikkatler sizin üzerinizde olacak. Dağınık mücevherler bu sezon saçlarda çok moda! İnci ya da parlak taşları saçınızda dağınık bir şekilde kullanabilirsiniz. Gevşek örgülerinizde veya kabarık saçlarda muhteşem durduğunu da unutmayın :)



