Kombinlerimizin Baş Tacı: Saç Aksesuarları
Nostaljik Bandana
Hippi bir görünüm: Nostaljik Bandana
Fularlarınızı başınıza bağlayarak nostaljik bir görünüm elde edebilirsiniz. Ayrıca saçlarınızın kötü görüntüsünden şikâyet ediyorsanız tam bir kurtarıcı olacaktır.
Işıltılı Taçlar
Fazla dominant duran ışıltılı taçlar çok moda! İddialı olmayı sevenler bu sezon trend saç aksesuarları arasındaki parlak ışıl ışıl taçlarla boy gösterebilirler. Sade bir elbisenizi bu muhteşem taçlarla tamamlayarak şık bir görünüm elde edebilirsiniz.
Retro
Saçlarda retro tavır :) Saçlardaki aksesuarlar 60’lar ve 70’lere dönüyor
Dağınık Mücevherler
Başınızı çevirdiğinizde o ışıklar saçılacak ve dikkatler sizin üzerinizde olacak. Dağınık mücevherler bu sezon saçlarda çok moda! İnci ya da parlak taşları saçınızda dağınık bir şekilde kullanabilirsiniz. Gevşek örgülerinizde veya kabarık saçlarda muhteşem durduğunu da unutmayın :)