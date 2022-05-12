Modaya Yön Veren Coachella Festivali (2022)

Örgüler, püsküller, bohem takılar, kovboy şapkaları ve çizmeleri bu festivalin adeta üniforması gibi oldu.
Ancak son yıllarda bu stil yerini daha modern ve gösterişli bir stile bıraktı.
Festivalde Kızılderili ve Aztek süslerinin kullanılması bazı çevrelerde festivalin bu halklara yapılan bir saygısızlık olarak görülmesine sebep olmuştu. Hem bu sebepten, hem de herkesin birbirinin aynısı görünmesinden dolayı farklı stillere yelken açıldı.
Son birkaç yıldır festivale mayo ve bikini ile katılma modası var.
Özellikle bu yıl, bu moda tavan yaptı diyebiliriz.
Festivale bu yıl damgasını vurdu desek yanlış olmaz.
Genellikle kombinler örgü etekler, elbiseler ve pantolonlarla tamamlandı.
Sıra dışı kombinler bu festivalde modanın neredeyse müziğin önünde olduğunu doğrular nitelikte.
Bu trendin eğlence mekanlarına ve diğer festivallere de sıçraması çok olası.