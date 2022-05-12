Modaya Yön Veren Coachella Festivali (2022)

Dünyanın en popüler müzik festivali haline gelen Coachella, yıllar içinde kendine özgü bir stil de oluşturdu. Coachella festivali, ikinci hafta sonunda da konuşulmaya devam ediyor. Kendine has bir stili olan festivalde bu yıl en çok mayo ve çamaşırlar öne çıktı.

Ancak son yıllarda bu stil yerini daha modern ve gösterişli bir stile bıraktı.

Örgüler, püsküller, bohem takılar, kovboy şapkaları ve çizmeleri bu festivalin adeta üniforması gibi oldu.

Festivalde Kızılderili ve Aztek süslerinin kullanılması bazı çevrelerde festivalin bu halklara yapılan bir saygısızlık olarak görülmesine sebep olmuştu. Hem bu sebepten, hem de herkesin birbirinin aynısı görünmesinden dolayı farklı stillere yelken açıldı.







Son birkaç yıldır festivale mayo ve bikini ile katılma modası var.



Özellikle bu yıl, bu moda tavan yaptı diyebiliriz.



Festivale bu yıl damgasını vurdu desek yanlış olmaz.









Genellikle kombinler örgü etekler, elbiseler ve pantolonlarla tamamlandı.



Sıra dışı kombinler bu festivalde modanın neredeyse müziğin önünde olduğunu doğrular nitelikte.



Bu trendin eğlence mekanlarına ve diğer festivallere de sıçraması çok olası.