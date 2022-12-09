Kahkül kestirmek cesaret ister!

Son günlerin trendi olan kahkül saç modeline sizde uyduysanız veya uymak istiyorsanız bakımını da öğrenerek daha güzel görünebilirsiniz.

Bugüne kadar eğer hiç kahkül kullanmadıysanız kestirmeden önce bir kez daha düşünmeli ve yüz şekliniz ile uyumlu olup olmadığını profesyonel birine sormalısınız. Ayrıca kahkül insanın tarzını tamamen değiştirebilecek bir modeldir. Saçınız için küçük ama sizin için büyük bir değişiklik olabilir.





Eğer kahküle karar verdiyseniz veya daha güzel görünümlü bir kakül modeli istiyorsanız bakımına da dikkat etmeli ve tarzınızı bozmamalısınız.