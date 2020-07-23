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İtalyan moda devinden dikkat çeken defile

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Corona virüs sonrası online defilelere bir yenisi daha eklendi

İtalyan moda devinden dikkat çeken defile

İtalyan moda devi Valentino'nun online olarak yayınlanan sonbahar-kış koleksiyonunu tanıttığı gösterisi hem sıradışı hem de göz kamaştırıcıydı. (Fotoğraflar: Reuters)

İtalyan bir moda devi Valentino'nun sonbahar-kış koleksiyonunu tanıttığı gösterisi hem sıradışı hem de göz kamaştırıcıydı. Yeni tasarımlar, sirk benzeri bir gösteriyle tanıtıldı.

 


İtalyan moda devinden dikkat çeken defile - 2
Defilede virüs tebirleri nedeniyle seyirci yoktu. Mekan olarak Roma'nın en ünlü film stüdyoları kullanıldı. Mankenler sıradan bir defilede olduğu gibi podyumda yürümedi. Bunun yerine salıncaklara bindi.
İtalyan moda devinden dikkat çeken defile - 3
İnternette canlı yayınlanan moda şovunda ses ve ışık gösterilerinde faydalanıldı. Beyaz uzun kıyafetlerin üzerine ışıklarla desenler oluşturuldu.
İtalyan moda devinden dikkat çeken defile - 4
Sergilenen bazı elbiselerin uzunluğu 4-5 metreyi buldu. Bu kıyafetlerin oluşturulması da hiç kolay olmadı. Elle dikilen bazı kıyafetlerin tamamlanması 4 bin saati buldu.
İtalyan moda devinden dikkat çeken defile - 5
Tasarımcı Pierpaolo Piccioli yaptığı açıklamada küresel slagının moda sektörünü de etkilediğine dikkat çekti. Bu gösterileriyle, insanlara umut aşılamayı amaçladıklarını vurguladı.
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