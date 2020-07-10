Her Tarza Uygun En Sevilen Kadın Güneş Gözlükleri

Yaz aylarının vazgeçilmez parçalarından biri olan güneş gözlüklerini sizler için araştırdık ve seçtik.

Konu aksesuar olduğunda akla gelen ilk parçalardan biri olan güneş gözlükleri, bu sezon da en yakın dostumuz olmaya devam ediyor. Günümüzde birçok farklı marka, çeşitli modellerde güneş gözlükleri üretiyor. Tabii binlerce model ve çeşit arasından size yakışanı bulmak epey zor olabiliyor. Ancak endişelenmenize hiç gerek yok! En kullanışlı ve tarz güneş gözlüklerini sizler için araştırdık ve seçtik. Her bütçeye uygun en güzel kadın güneş gözlüğü modelleri ve markaları…

Cat eye gözlükler



Konu vintage gözlükler olduğunda akla gelen ilk modellerden biri de cat eye gözlükler. Son yıllarda giderek popülerleşen cat eye gözlükler, birçok ünlünün ve bloggerın vazgeçilmezi olmuş durumda. Eğer oval, kalp ya da trapez bir yüz şekline sahipseniz cat eye gözlükleri gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

Damla gözlükler



Damla gözlükler yıllardır popülerliğini koruyan kadın güneş gözlüğü modelleri arasında. Oldukça klasik modellerden biri aynı zamanda. Özellikle kalp ve trapez yüz şeklinde sahip kişiler tarafından tercih edilen damla gözlükler, en zamansız gözlük modellerinden biri. Yani damla model bir gözlük tercih ederseniz yıllar boyunca gönül rahatlığıyla kullanacağınıza emin olabilirsiniz.

Dikdörtgen gözlükler



Son birkaç sezondur ortalığı kasıp kavuran başka bir modelle devam edelim. Kendall Jenner, Bella Hadid gibi isimlerle birlikte yeniden hayatımıza giren dikdörtgen gözlükler, listemizin en iddialı modellerinden biri. Oval ve yuvarlak yüz tipine sahip kişilerin gönül rahatlığıyla tercih edebileceği bu model, önümüzdeki birkaç yıl boyunca popülerliğini koruyacak gibi duruyor.

Geometrik gözlükler



Konu kadın güneş gözlükleri olduğunda klasik modellerden sıkılanların imdadına yetişecek bir gözlükle karşınızdayız: Geometrik gözlükler! Farklı kesimlere sahip olan bu gözlükler, farklı bir tarz yakalamak için oldukça ideal. Üstelik birçok farklı çeşidi ve modeli mevcut.

Oval gözlükler



Yıllardır popülerliğini koruyan oval gözlükler, bu sezonun da vazgeçilmez parçalarından biri. Kalp, kare ve uzun yüz şeklinde sahip kadınlar için ideal olan oval gözlükler, önümüzdeki yıllarda da popülerliğini korumaya devam edecek. Yani zamansız bir güneş gözlüğü arayanlar oval gözlüklere mutlaka bir şans vermeli!

Yuvarlak gözlükler



John Lennon ile birlikte hayatımıza giren yuvarlak gözlükler, ne yazık ki her yüz şekli için ideal değil. Özellikle uzun ve kare yüz şekline sahip kadınların tercih edebileceği yuvarlak gözlükler, her sezon olduğu gibi bu sezon da oldukça seviliyor.

Renkli camlı gözlükler



Vintage furyasıyla birlikte yeniden hayatımıza giren renkli camlı gözlüklerle devam edelim! Cıvıl cıvıl bir yaz geçirmek için tercih edebileceğiniz renkli camlı gözlükler, birçok farklı çeşide ve modele sahip.

Aynalı camlı gözlükler



Son yılların en popüler kadın güneş gözlüğü modelleri arasında olan aynalı camlı gözlükler, bu sezonda da popülerliğini koruyor. Kardashian ailesiyle birlikte bilinirliği artan bu modeller, önümüzdeki birkaç yılın vazgeçilmez parçalarından biri olacak gibi duruyor.

Mat camlı gözlükler



Eğer aynalı camlı gözlükler hoşunuza gitmiyorsa sizlere harika bir önerimiz var: Mat camlı gözlükler! Zamansız bir güneş gözlüğü arayanlar için oldukça ideal olan mat camlı gözlükler, tercih edebileceğiniz en kullanışlı modellerden biri.

Çerçevesiz gözlükler



Geçen sezon hayatımıza giren ve popülerliğini hala koruyan çerçevesiz modellerle devam edelim. Oval ve kalp yüz şekline sahip kadınlar için ideal olan çerçevesiz gözlüklerin birçok çeşidi bulunuyor.

Kalın çerçeveli gözlükler



Kim Kardashian ile birlikte tekrar gündeme gelen kalın çerçeveli gözlükler, son yılların en sevilen parçalarından biri. Yuvarlak, uzun, kare ve trapez yüz şekline sahip kadınlar tarafından gönül rahatlığıyla tercih edilebilecek bu parça, popülerliğini bir süre daha koruyacak gibi duruyor.



