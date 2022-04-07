Dünyanın en iyi giyinen 10 kadını

Güzelliği ve giydiği kıyafetler bütün dikkatleri üzerine toplayan dünyanın en iyi 10 kadınını sizin için listeledik..

1. Grace Kelly Amerika’nın en güzel aktrislerinen biriyken Monaco’nun hüzünlü prensesine dönüşen Grace Kelly zarafeti yaşamının her anına yaymayı başarmış kadınlardan!2. Twiggy 60′ların stili denince akla gelen ilk isim tabi ki Twiggy. Mantar topuklar, mini pileli etekler ve grafik desenler…3. Rita Moreno Kıvrımlı hatları ve kadınsılığı öne çıkaran giyim tarzıyla Rita Moreno döneminin stil ikonlarından.4. Rita Hayworth Gilda…. Holywood’un en “sıcak” aktristlerinden Rita Hayworth’da giyim tarzıyla kadınların bir dönem en çok takip ettiği isimlerdendi.5. Naomi Sims İlk siyahi model Naomi, moda dünyasında siyahi çekiciliğin simgelerinden oldu ve pek çok modacıya ilham verdi.6. Aishwarya Rai Hintli yıldız özellikle oriental tarzıyla Avrupa ve Amerikalı kadınların ilgisini çekiyor.7. Madonna 80′lerden biri ne giyse beğenildi, eleştirildi. Cesur tarzıyla modaya da yön veren sanatçılardan biri oldu.8. Kate Middleton Tanıdığımız günden bu yana tarzıyla dünyanın en çok konuşulan kadınlarından biri de Kate Middleton. Kimileri onun bir stili olmadığını iddia etse de Kate bizce en isabetli seçimler yapan ünlülerden biri.9. Marilyn Monroe Böyle bir liste olur da Marilyn olmaz mı? Bir dönemin, 50′lerin son temsilcisi O.10. Jackie Kennedy Onassis Jackie’ de dünyanın en güzel giyinen başkan eşlerinden. Fransız genlerinden de gelen bir stil altyapısı olan Jackie Kennedey zarif bir şıklığın temsilcisiydi.