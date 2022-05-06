Plaj Günlerinizde Muhteşem Görünmenizi Sağlayacak Doğru Bikini Seçimi Nasıl Yapılır Anlatıyoruz! Kış boyunca özlemle beklediğimiz sıcak kumların ve serin suların doyasıya yaşanacağı günlere çok az kaldı.

1. Küçük göğüslerinizi uygun bikini üstü ile olduğundan çok daha büyük gösterebilirsiniz.

2. Yüksek bel bikini altları sayesinde bel bölgenizi ince gösterebilirsiniz.

3. Büyük göğüslerin kurtarıcısı: boyundan bağlamalı bikini üstü

4. Bel detaylarıyla öne çıkan bikini altları ile ince belinizi ön plana çıkarabilirsiniz.

5. Omuzlarınızı geniş göstermek için fırfırlı bikini modellerini inceleyebilirsiniz.

6. Geniş omuzlu kadınların boyundan bağlamalı ve göğüs detaylı bikini modellerine yönelmesi gerekiyor.

7. Desenli bikini takımları ile vücudunuzu çok daha şekilli gösterebilirsiniz.

Dikdörtgen vücut tipine sahipseniz ipli bikini takımları ile vücudunuzu şekilli gösterebilirsiniz.

9. Bacak boyunuzu uzun göstermek için derin dekolteli bikini altlarına yönelmelisiniz.

10. Gövdenizi daha uzun göstermek için düşük bel bikini altlarına şans verebilirsiniz.

11. Çizgilerin illüzyonu sayesinde çok daha uzun görünebilirsiniz.

12. Basenlerinizi gizlemek için etekli bikini altlarını tercih edebilirsiniz.

13. Desensiz ve sade modellerden yardım almayı deneyebilirsiniz.

14. Kemer detaylı bikini takımları ince görünmenize yardımcı olacak modeller arasında yer alıyor.

15. Orantılı bir görünüm için iki renk mayo modellerini de tercih edebilirsiniz.

Küçük göğüslü kadınların daha orantılı bir görünüm için destekli bikini üstlerine ihtiyaç duyduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Siz de daha orantılı bir görünüm için destekli bikini üstü tercih edebilir, dilerseniz boyundan bağlamalı modellerle dikkatleri göğüslerinize çekebilirsiniz.Kolay kolay erimeyen alt karın bölgenizle bir türlü barışamıyorsanız, yüksel bel bikini altlarına yönelmeniz gerekiyor. Daha sıkı ve daha fit bir karın bölgesi için yüksek bel kurtarınız olacak, bizden söylemesi!En klasik bikini modelleri arasında yer alan boyundan bağlamalı bikini üstlerinin, büyük göğüslü kadınlar için biçilmiş kaftan olduğunu söyleyebiliriz. Daha orantılı bir görünüm ve daha rahat bir kullanım için bu tarz bikini üstlerini tercih edebilirsiniz.Herkesin hayallerini süsleyen kum saati fiziğine sahipseniz, çok şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. Özellikle ince bir bele sahipseniz bel detaylı bikini modelleri sayesinde, belinizi çok daha belirgin kılabilirsiniz.Dar omuzların kurtarıcısı haline gelen Madonna yaka, özellikle fırfırlı modelleriyle omuzları çok daha geniş göstermeye yardımcı oluyor. Bu yaz omuzlarınızla ön plana çıkarken, orantılı vücudunuzla göz kamaştırmak için fırfırlı bikini üstlerini tercih edebilirsiniz.Gelelim geniş omuzlu kadınların hangi bikini modellerine yönelmesi gerektiğine... Boyundan bağlamalı dekolteli bikini modelleri, omuzlarınızı dar gösterirken çok daha fit bir görünüm yakalamanıza yardımcı olacaktır.Düz hatlara sahipseniz ya da daha şekilli bir görünüm elde etmek istiyorsanız, desenli bikini takımlarına yönelmeniz gerekiyor. Desenli ve renkli modeller sayesinde vücudunuzu çok daha şekilli gösterebilirsiniz.Kum saati görünümden uzak dikdörtgen bir fiziğe sahipseniz, birkaç illüzyon ile fiziğinizi çok daha şekilli gösterebilirsiniz. Bu taktiklerden biri ipli bikini takımlarına yönelmeniz olacaktır. Özellikle ip detaylı bikini üstleri ile belinizi çok daha ince gösterebilirsiniz.Bikini seçimi yaparken dikkat ettiğiniz en büyük detay bacaklarınızın nasıl görüneceği ise, derin dekolteli bikini altlarına şans verebilirsiniz.Bacak boyunuz uzun fakat gövde boyunuz kısa ise uygun bir bikini modeliyle vücudunuzu orantılı göstermeniz mümkün. Düşül bel bikini altları sayesinde gövde uzunluğunuzu arttırabilirsiniz.Öyle bir mayo düşünün ki sizi hem zayıf hem de uzun boylu gösterecek. Çizgilerin illüzyonunu öne çıkaran bu mayo modelini mutlaka incelemelisiniz!Basen bölgeniz yüzünden özgüveninizi kaybettiğinizi düşünüyorsanız, plaj günlerinizde kurtarıcınız olacak şahane bir model mevcut! Etekli bikini altları ile basenlerinizi gizleyebilir, daha orantılı bir vücut şekline sahip olabilirsiniz.Birkaç madde önce bikini seçimde renklerden ve desenlerden yardım alarak daha şekilli bir vücut görünümü elde edebileceğinizden bahsettik. Peki, düz renklerin ışığında nasıl görünebilirsiniz? Desensiz, klasik ve renksiz bikini modelleri sayesinde çok daha seksi bir görünüm yakalayabilirsinizBikini modelleri arasında yer alan kemerli bikini altları, yine belinizi ince gösterecek süper kullanışlı parçalardan biri. Siz de daha ince ve daha orantılı bir görünüm için kemerli bikini altlarına göz atabilirsiniz.İki renk mayo modelleri özellikle göğüsleri küçük, kalçası geniş kadınların kurtarıcısı! Siz de daha orantılı bir görünüm için iki renk mayo modellerini inceleyebilirsiniz.