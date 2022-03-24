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Bunları Okumadan Alışverişe Çıkmayın! 2022'de Gardıropları Şekillendirecek Moda Trendleri

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2022’de moda olacak renkler, desenler, kesimler, tarzlar belli oldu bile! Biz de modaya uygun giyinmeyi sevenler, tüm trendleri merak edip yakından takip edenler için 2022’nin favorilerini araştırıp derledik.

Bunları Okumadan Alışverişe Çıkmayın! 2022'de Gardıropları Şekillendirecek Moda Trendleri
2022’de moda olacak renkler, desenler, kesimler, tarzlar belli oldu bile! Biz de modaya uygun giyinmeyi sevenler, tüm trendleri merak edip yakından takip edenler için 2022’nin favorilerini araştırıp derledik. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de zirvede kalacak parçaların yanı sıra geçmişten günümüze uzanıp kendini hatırlatacak desenler, aksesuarlar ve geçen senelerden alışkın olmadığımız cesur seçimlerle dolu bir yıla hazır mısınız? 2022’de ön plana çıkacak moda trendlerini inceliyoruz!

2021’in spor giyim trendleri, bu sene de devam edeceğe benziyor.


Aşırı rahat oldukları ve doğru kombinlendiklerinde çok havalı durdukları için dışarda, evde, işte, okulda, her yerde giydiğimiz sportif kıyafetlerimiz bu yıl da üzerimizden düşmeyecek. Bol sweatshirtler, crop tişörtler, taytlar, uzun soket çoraplar, bel çantaları, kısa bisikletçi şortları ve tabii ki bol kesim rahat mı rahat jeanler yine başrolde olacak.
 

Desenler geri geliyor!



Geçtiğimiz senelerde genellikle düz ve pastel tonlardaki kombinler revaçtaydı ve biraz desen istediğimizde de yine bu tonlarda blok desenli kıyafetler bulabiliyorduk. 2021 sonbaharında ise bej, açık kahve tonları, beyaz, koyu ve acı kahveler zirvedeydi ama 2022, desenlerin yılı olacak gibi görünüyor! Leopar, çiçek, puantiye desenlerine ve bol geometrik desenli tasarımlara hazırlanın! Özellikle yaz aylarında elbiselere, çantalara damga vuracak bu trende gözleriniz şimdiden alışsın.

Dekolteli hırkalar yavaştan aramıza sızdı bile!



Kendall Jenner, Bella Hadid gibi ünlü isimlerin üzerlerinde gördüğümüz dekolteli, tek düğmeli hırkaları beğenenler; size güzel bir haberimiz var! 2021’de ilk kez karşımıza çıkan bu hırkalar, 2022’nin modasına yön verecek. Braletlerle kombinleyebileceğiniz, bol dekolteli, rengârenk hırka modasına aşık olacaksınız! Dekolteli hırkalar; özellikle koyu pembe, açık mavi, canlı yeşil tonları ve önlerindeki minik çengel detaylarıyla hepimizin kalbini fethedeceğe benziyor.
 

Capcanlı ve cesur renkler bu senenin vazgeçilmezi olacak.




Bu seneye damgasını vuracak renkler, hem çok canlı hem de çok cesur! Koyu mor ile pembe karışımını andıran orkide pembesinin gece kıyafetlerinde ağırlıklı olarak kullanılacağı düşünülüyor. Canlı ve farklı tonuyla yağ yeşili ise aksesuarlarda başı çekecek renklerden biri. Mango sarısı, canlı turuncu-sarı arası tonuyla spor giyimde yeni bir trend haline gelip dikkatleri üzerinde toplayabilir. Mavi severler ve maviden vazgeçemeyenler ise çok daha mutlu olacak! Atlantik mavisi renginin bu yılın modasında epey hüküm süreceği tahmin ediliyor.

Işıltılı sevenleri harika bir yıl bekliyor.




Partilerin ve özel davetlerin vazgeçilmezi payetlerin bu senenin modası olması an meselesi! Özellikle uzun kollu crop toplara çok yakışan payetler, ünlü sanatçıların konser ve kliplerinde karşımıza çıkmaya başladı bile. Bayıldığımız payetleri, simleri; bu yıl en çok altın ve gümüş tonlarında göreceğiz.
 
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