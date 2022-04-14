Bu Seneye Damgasını Vuracak Bel Kolyesi

1. Bu yılın modası bel kolyeleri olacak.
Bu ince zincirden oluşan bel kolyesi ince belinize çok yakışacak. Crop top bluzların da moda olmasını fırsat bilip bu kolyelerden almak gerek.
2. Böyle boncuk bel zincirleri sayesinde yazın plajlarda çok havalı pozlar vereceksiniz.
3. İnci detaylı takılar bu sene moda.
4. İncilerle kaplı bu bel kolyesi de belinizde çok şık duracak.
Bembeyaz bir kombine çok yakışacak bu inci bel kolyesini.
5. İnci detaylı başka bir boncuk model de burada.
Bu şık vücut kolyesi hem plajda hem gece dışarı çıktığınızda kıyafetlerinizle çok seksi duracak.
6. Eğer özel bir akşam için crop top bir kıyafet tercih edecekseniz aksesuarınız burada hazır.
Bu taş detaylı oldukça şık görünen bel kolyesi sizi çok şık ve havalı gösterecek.
7. Biraz daha süslü bir bel kolyesi isterseniz bu pul detaylı zincir de çok hoşunuza gidecek.
8. Daha belirgin, kalın bir zincir isterseniz de buraya alalım.
Belinizde ben buradayım diye kendini belli edecek şık bir bel kolyesi isterseniz