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2022 İlkbahar-Yaz Takı Trendleri

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2022 İlkbahar-yaz moda trendlerine baktığımızda enerjisi yüksek parçalar görüyoruz. Bu parçaları takılarla tamamlayarak enerjimizi daha da yükseltme zamanı geldi! 2022 ilkbahar-yaz takı trendleriyle ben buradayım diyeceksiniz.

2022 İlkbahar-Yaz Takı Trendleri



Bu sezon belirgin ve büyük aksesuarlar moda! Yeni sezon takı modası hepimizin favorileri arasına gireceği kesin! Takılarımız aksesuar olmaktan çıkacak ve adeta onları giyeceğiz!
 

İşte, 2022 ilkbahar-yaz takı trendleri!

 

Kol Bilezikleri

 

Kollar bir kadının en zarif ve en dikkat çekici yerlerinden biri. Bu sezon kolları sarmalama zamanı! Kol bilezikleriyle kollara vurgu yapıyoruz.

Özellikle yaz tatillerinde sıkça göreceğiz. Kıyafetinize alışık olmadığımız kol bilezikleriyle hem marjinal hem de klasik bir hava katabilirsiniz.


 

Ekstra Büyük Halka Küpeler

Bir zamanlar demode olan büyük halka küpeler bu sezon çok moda! Her kıyafete uyum sağlayan ekstra büyük halka küpeler en favori aksesuarınız olacak ve hiç çıkaramayacaksınız




3 Boyutlu Yüzükler

Şekeri andıran insanın yiyesi gelen üç boyutlu yüzükler bu sezon da çok moda! Bu yüzükleri, yazın elbiselerle hatta bikini ya da mayolarınızla çoklu bir şekilde kullanabilirsiniz. Çok yakışacak


 

Kalın Choker’lar

Choker’lar güncellenerek bu sezon daha gösterişli hale geldi! Sade bir elbisenizi ya da tişörtünüzü kalın bir choker’la tamamlayarak iddialı olabilirsiniz

 

Vücut Aksesuarları

Crop topların, dekolteli kıyafetlerin, bikinilerin en yeni ve trend tamamlayıcısı vücut zincirleri! Oldukça zarif olan vücut aksesuarları bu sezon işlemeli modellerle farklı bir versiyonla karşımıza çıkıyor


 




 

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