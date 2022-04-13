2022 İlkbahar/ Yaz Ayakkabı Trendleri

Kombinlerimizin imza tamamlayıcısı olan, ayakkabılar bu sezon çok iddialı. Ayakkabı seçiminde sadelikten yana olanları bile cezbedebilecek çok güzel modeller bizi bekliyor. 2022 bahar ve yaz sezonunda ayakkabı modellerini iki kelime ile özetleyecek olursak;

Kombinlerimizin imza tamamlayıcısı olan, ayakkabılar bu sezon çok iddialı. Ayakkabı seçiminde sadelikten yana olanları bile cezbedebilecek çok güzel modeller bizi bekliyor. 2022 bahar ve yaz sezonunda ayakkabı modellerini iki kelime ile özetleyecek olursak; ışıltı ve yüksek topuklar olurdu. Bu sezon adımlarımıza renkler, parlak taşlar, platform topuklar ve satenler eşlik edecek. Güçlü adımları cesur ve iddialı tasarımlara sahip ayakkabılarda atacağız. Yazlık ayakkabı koleksiyonunu hazırlarken sana yardımcı olması için son ayakkabı trendlerini gel beraber inceleyelim.

Başrol Işıltı









Parlak taşlı ayakkabılar yaz kombinlerinin star parçası olma konusunda kararlı. Klasik stiletto modelleri yerine, içimizdeki parıltıyı yansıtan ışıltılı tasarımları daha çok tercih edeceğiz. Hem jean hem de şık elbise kombinlerine çok yakışacaktır. Babet versiyonlarında da taş detayları ön planda. Leopar desenli ya da renkli modellerde görebiliriz. Hem şıklık hem de rahatlık sunması adına yazlık ayakkabı koleksiyonumuzun vazgeçilmez parçası olacaktır.

Saten Asaleti







Deri, rugan gibi klasik ayakkabı materyalinden farklı olarak bu sezon saten dokusunu da virtinlerde göreceğiz. Düğün, nişan gibi özel davet elbiselerimize çok yakışacaktır. Özellikle saten ve parlak taşların birleştiği tasarımlardan gözlerimizi alamayacağız. Saten trendinde renk olarak daha çok pastel tonlar ve klasik renkler tercih edilmiştir. Renkli satenlerden ise bir sonraki başlığımızda bahsedeceğiz.

Rengarenk Mary Jane









60’lar ve 70’ler döneminin favorisi olan, platform topuklar 2022 sahnesinde yerini aldı. Yazımızın başında da belirtmiştik bu sezon rengarenk ve iddialı trendler bizi bekliyor diye. Belki kendi iç dünyamıza çekildiğimiz pandemi dönemi geride kalırken, sokaklara hayata daha renkli daha iddialı karışmak istiyoruz. “Ben varım” demek için iddialı parçaları ve renkleri stilimize eklemeye başladık. İnstagram’da şimdiden platform topuklu ayakkabılar ile yapılmış kombinleri görmeye başladık. Rengarenk kıyafetlerin imza tamamlayıcısı, parlak saten görünümlü renkli Mary Jane ayakkabılar ile iddianı ortaya koyabilirsin.

Klasiğin Dışında Kalan Topuklar









2022 ayakkabı trendlerinde, aman topuklara dikkat! Klasik topuk modellerini pek göremeyeceğiz. Birkaç senedir ön plana çıkmaya çalışan farklı tasarımlı topuklar, şimdi moda severlerin radarında. Yaz kombinlerine stil bir görünüm katmak isteyenlere bu modelleri alışveriş sepetine eklemesini öneririz.

Yüksek Topuklu ve Tüy Detaylı Terlikler







Yaz aylarında yüksek topuklu terlikler birkaç sezondur çok moda. 2022 trendleri içinde de yerini şimdiden aldı. Tek bir farkla artık topuklar daha yüksek. Ayrıca ipli modellerdeki terlikler yazlık şifon elbiselerle çok güzel olacaktır.



