2022'de Moda Haline Gelip Kolyeleri Tahtından İndiren En Güzel Broşlar

Eskiden yaşlı insanların kullandığı düşünülen broşlar, birkaç sezondur trend ve 'glamour' bir donanıma büründü. Genellikle yakada kullanılsa da, çantanızda, eteklerinizde, sweatshirtlerde hatta ayakkabılarınızda kullanabilirsiniz.







Eskiden yaşlı insanların kullandığı düşünülen broşlar, birkaç sezondur trend ve 'glamour' bir donanıma büründü. Genellikle yakada kullanılsa da, çantanızda, eteklerinizde, sweatshirtlerde hatta ayakkabılarınızda kullanabilirsiniz. Broş taktığınızda diğer aksesuarlarınızı da aza indirgemeniz gerekebilir, broşun modeline göre buna karar verebilirsiniz. Bu içerikte sizler için en hoş broşları ve yaka iğnelerini derledik, keyifli okumalar!

'Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'









1. Şentürk Aksesuar Kristal Taşlı Chanel Logolu Broş

Rodyum güçlendirmeli anti alerjeniktir ve kararma yapmayan broş; montunuzda, ceketinizde, kazak yakalarınızda ve üstlerinizde çok şık duracak ve kombininize ayrı bir hava katacak.









2. Audra Handmade Audra Karlotta Broş

Bu sezon incili aksesuarları çok görmeye başladık. Kadife kurdeleyle hazırlanıp şık bir inciyle süslenen bu el yapımı broş, kullanan herkesin kalbini çalmış.









3. Alegoria Jewellery Manolya Çiçeği El Yapımı Pembe Broş Yaka İğnesi

Manolya broş kalıp kullanılmadan tamamen elde şekillendirilip renklendirilerek kil ile üretilmiş. Yaka iğnesi kısmı altın rengi yaldız kaplama bronz. Broş özel Alegoria Jewellery kutusunda gönderiliyor.









4. İpekyol Broş

Normalden daha büyük bir broş peşindeyseniz, bu kıvrımlı pembeli mavili broşu sizin için seçtim.

İster kazaklarınızda, ister gömleklerinizde kullanın.









5. Sortie Aksesuar Dalda Baykuş Figürlü Broş

4x3 boyutlarındaki baykuşlu cici mi cici broşu ben kot ceketime takardım.

4.8 değerlendirme oranıyla kalitesinden şüphe etmediğimiz broşun, fiyatı da acayip uygun.





6. Lucky Designs Barok Inci Harf Sallantı Yıldız Detay Broş

Kendinize veya sevdiklerinize bir hediye arıyorsanız biz bu harfli broşa bayıldık! Gerçek barok incisiyle üretilen broş, çok şık duracak ve kişiye özel harika bir hediye olacak.

Gold detayları pirinç üzeri altın kaplama.







7. Croci Doktor - Hemşire Broş Yaka Iğnesi

Sağlık alanında çalışıyorsanız veya sağlık alanında çalışan bir sevdiğinize hediye arıyorsanız, broşun minnoşluğuna bir bakın derim.









8. Vintage Mineli Çiçek Broş

Rodyum güçlendirmeli anti alerjenik broş, sizi bir bahar havasına sokacak. Ürünün kutusu, özel takı ürünleri için üretilen ana gövdesi kırmızı beyaz puantiye desenli şık tasarımlı kutulardandır ve eğer istediğiniz bir not varsa onu da iletirseniz özel notunuzla gönderim yapıyorlar.







9. Esra Pamir Yeşil Ve Gümüş Renk Taşlı Kuş Broş

Tasarım broşlar peşindeyseniz Esra Pamir'in ürettiği sinek kuşu broş; doğum, ölüm, yeniden doğuş ve büyümeyi içeren daha geniş, gelişen ve değişen bir gerçeklikte var olan hassas dengeyi temsil ediyor.







10. Sortie Aksesuar Siyah Papağan Figürlü Broş

Yaz gelirken tropik bir şıklığa sahip olmak isteyenler için en sevilen yaz figürlerinden biri olan papağanı broş olarak kullanmak isterseniz, bu modele bayıldık.







11. Pelin Aksesuar Pembe Kelebek Broş

Muhteşem Yüzyıl izlediğimiz zamanlarda Pargalı'nın Hatice Sultan'a özel yaptırdığı ve 'Kalbim bu kelebek gibi kanat çırpıyor, izin verin bu kelebek sizin göğsünüzde dinlensin. Size emanettir sultanım.' notuyla gönderdiği broşun neredeyse aynısı. Görünce dayanamadım, çok zarif duruyor.







12. Zaim Aksesuar Karışık Üçlü Yaprak Broş

Erkeklerin ceket yakalarında çok hoş duracağını düşündüğüm bu yapraklı broşun sergilendiği yastığın boyutu 10x8 cm.









13. Moze Anka Kuş Motifli Yaka Broş

6x6 cm boyutlarındaki broş, 14.5 gr ağırlığında. Küllerinden yeniden doğmasıyla bilinen anka kuşu figürü, broş şeklinde çok hoş duruyor.









14. Esra Pamir Akrep Broş

Akrep tasarımındaki broşu görünce aklıma direkt burçlar geldi. Akrep burcuysanız veya akrep burcu bir arkadaşınıza hediye alacaksanız, bu broş çok uygun olacak.









15. Zaim Aksesuar Gümüş Rengi Tıp Sembolü Broş

Kadüse olarak bilinen tıp sembolü, mitolojide Hermes'in asasıdır ve şifayla zehrin zıt güçleri yeniden dirilişin betimlenişi olarak görülür. Ateş çıkarma, insanları derin uykuya daldırma, uyuşturma, rüyalar vs. iletebilen, uzlaştırma gücüne sahip olduğuna inanılan asadır.









16. Esra Pamir Resim Paleti Broş

Sanatçı kişiliğinizi aksesuarlarınızla gösterin! Ben de resimle ilgileniyorum ve resim topluluğumuzla yaptığımız yılbaşı çekilişinde, arkadaşıma hediye etmiştim ve bayıldı.







17. Fatma Yaşar Ay Yıldız Broş

Ay yıldız tasarımıyla resmi giyinmeniz gereken yerlerde takabilirsiniz. Mesela benzer bir modeli ben lisedeki okul müdiremde ve bir milletvekilinde görmüştüm.







18. New Obsessions Taşlı Asimetrik Broş - Yaka Iğnesi

Bu yaka iğnesini görseldeki gibi ceketinizin kolunda kullanabileceğiniz gibi, sade portföy çantalarınıza abiye bir görünüm katmak için de kullanabilirsiniz. Boğazlı kazaklarda da çok hoş duracaktır.









19. Unica Brooche Broş Mor Kadın

İtalyan pul, asfor marka kristal taşlar, swarovski taşlar, Çek boncuk, miyuki boncuk, serme hindistan, özel taşlarla tasarlanmış arkası deri broştur. Tamamen el işçiliğidir. Özel kutusuyla gönderilecektir. Ölçüler: 9x7,5 cm







20. Akın Aksesuar Atatürk İmzalı Yaka Rozeti

Döküm yöntemiyle üretilmiş Atatürk imzalı broş, öğretmenler günü için harika bir hediye olacaktır. Devlet dairelerinde çalışıyorsanız günlük kullanım için de anlamlı bir aksesuar.









21. Mcb Hediyelik Eşya ve Aksesuar Yusufçuk Broş

Taş işçilikli, tasarım broş. Zincirli, kolye olarak da kullanılabilir. Üzeri komple taştır. Çinko alaşım metal malzemeden imal edilmiştir. Bir yusufçuğun en belirgin manevi anlamı dönüşüm ve başkalaşımdır.









